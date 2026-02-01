Първият хотел на Луната може да отвори врати през 2032 г.

Калифорнийският стартъп GRU Space планира да отвори луксозни апартаменти на Луната през 2032 г., където да се настаняват туристи и да се провеждат изследвания.

Хотелът ще бъде "надуваем". Планира се да бъде произведен на Земята и след това доставен до Луната с тежък спускаем модул. Той ще може да побере до четирима гости за няколко дни. Според компанията надуваемата конструкция е проектирана да се експлоатира в продължение на 10 години.

През декември 1972 г. астронавтите от "Аполо 17" стъпват на лунната повърхност за последен път. Оттогава хората не са посещавали естествения спътник на Земята.

Според GRU Space хотелът ще предлага спиращи дъха гледки към лунния пейзаж и Земята, както и разходки с кола и дори голф на лунната повърхност. Гостите вече могат да резервират стая в списък на чакащите. Няма обаче отстъпки за ранно резервиране: „невъзстановимата такса за регистрация“ е 1000 долара. Самият престой ще струва няколко милиона.

Първият лунен хотел е предназначен да положи основите за постоянно човешко присъствие на Луната. Планът е впоследствие да се построи масивна сграда, изградена от тухли от лунен прах.

Основателят на GRU Скайлър Хан, завършил Калифорнийския университет в Бъркли, обяснява, че компанията иска да създаде собствена лунна икономика, независима от властите на Земята. От компанията смятат космическия туризъм за ключов икономически лост за това. С хотела компанията иска да предложи осезаема стойност на плащащите клиенти, а от друга страна, да демонстрира необходимите технологии за създаване на постоянна инфраструктура в космоса.