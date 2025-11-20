NASA: Открити са възможни признаци на древен живот на Марс

Междувременно Китай е открил пещери на Марс

NASA обяви откриването на потенциални признаци за древен живот на Марс. Разкритието дойде по време на пресконференция, посветена на спекулациите около кометата 3I/ATLAS, за която се носеха слухове, че е „извънземен космически кораб“, съобщава Daily Express.

Амит Кшатрия, заместник-администратор на NASA, информира хиляди космически ентусиасти за сигнали, които сочат за възможни древни форми на живот на повърхността на Марс.

„Само преди няколко месеца говорихме за това, което според нас може да е сигнал от древен живот на повърхността на Марс, получен от нашите невероятни машини, които обикалят планетата. Ако успеем да го потвърдим, това може да бъде невероятно откритие”, каза той.

Междувременно Китай е открил пещери на Марс, където все още може да се крие живот. Учените са открили осем от тях, които изглежда са издълбани от вода, което ги прави идеално местообитание за малки зелени микроби.