НАСА ще публикува нови снимки на тайнствения междузвезден обект 3I/ATLAS

НАСА ще публикува нови изображения на междузвездния обект 3I/ATLAS, за който астрономите установиха, че е комета, вероятно дори по-стара от нашата Слънчева система, предаде Ройтерс.
Междузвездната комета 3I/ATLAS беше забелязана за първи път през юли от мрежата от телескопи ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) в Рио Уртадо, Чили, и оттогава се проследява от астрономи, в това число и от България. Необичайната й траектория показва, че тя преминава през нашата Слънчева система, идвайки от непознати части.
НАСА отбеляза, че обектът 3I/ATLAS не представлява заплаха за Земята и няма да се приближи на по-малко от 275 милиона километра от нашата планета, информира БТА. Миналия месец междузвездната комета прелетя на около 30 милиона километра от Марс.
Астрономите интензивно изучават 3I/ATLAS откакто обектът беше открит за първи път.
In the latest capture, 3I/ATLAS shows a motion pattern that resembles five objects circling a center.— Space and Technology (@spaceandtech_) November 18, 2025
Stacked images reveal shifting coma patterns, dust jets, and inner-core movement that create this rotating effect.
Video Credit: Rays Astrophotography pic.twitter.com/DvVDdkBQG1
"Това е комета, която се е образувала в друга слънчева система, най-вероятно преди повече от осем милиарда години. Това означава, че тя е по-стара от нашата Слънчева система и е най-старото нещо, което някога сме виждали отблизо", казва астрофизикът Крис Линтот от Оксфордския университет.
3I/ATLAS е едва третият междузвезден обект, наблюдаван от астрономите, който преминава през Слънчевата система. Другите два са "Оумуамуа" (1I/'Oumuamua) и 2I/Борисов (2I/Borisov), открити съответно през 2017 и 2019 г.
"Досега изглежда, че новооткритият обект е съставен от същите вещества, които виждаме в кометите в нашата Слънчева система - много въглероден диоксид и малко вода, въглероден оксид и други подобни молекули. Видяхме също цианид - нещо обичайно за комета, и много никел, което е малко изненадващо, но не и безпрецедентно. Наблюдавахме подобни неща и в предишната междузвездна комета, 2I/Борисов, и в някои комети от Слънчевата система", допълва Линтот.