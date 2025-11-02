НАСА: Обект 3I/ATLAS демонстрира негравитационно ускорение

Междузвездният обект 3I/ATLAS извърши маневра при приближаване към Слънцето, като по този начин демонстрира първото доказателство за негравитационно ускорение. Това се съобщава в доклад на Лабораторията за реактивно движение на НАСА, публикуван на 31 октомври.

„Радиалното ускорение от Слънцето е 135 квадратни километра (=9x10^{-7}AU) на ден. Напречното ускорение спрямо посоката на Слънцето е 60 квадратни километра (=4x10^{-7}AU) на ден“, пише астрономът Ави Льоб в публикация, цитирайки доклад на НАСА.

Ускорението на обекта може да е причинено от „неизвестна сила“, действаща върху космическия обект, предположи ученият.

„Такава колосална загуба на маса би трябвало да може да се открие като голям газов облак около 3I/ATLAS през ноември и декември 2025 г.“, подчерта Льоб.

Междузвездната комета 3I/ATLAS беше открита на 1 юли от автоматизираната телескопна мрежа ATLAS, създадена от НАСА за проследяване на потенциално опасни астероиди в близост до Земята и други малки небесни тела. Тази комета е третото междузвездно тяло, открито от астрономите от началото на наблюденията. Първият беше астероидът О'аумуамуа, открит през есента на 2017 г., а втората - кометата 2I/Борисов, открита от руския астроном Генадий Борисов през август 2019 г.