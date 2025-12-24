Как се променя мозъкът през целия живот: Какво се случва на невронно ниво след 30-годишна възраст

Човешкият мозък се променя през целия живот в пет отделни фази – с изненадващи повратни точки от 30-годишна възраст нататък, пише Newsweek.

За мнозина навършването на 30 години бележи края на бурната им младост – отсега нататък нещата стават сериозни и животът набира скорост.

Има дори научна причина за това: изследователи от университета в Кеймбридж (Великобритания) са открили, че мозъкът ни претърпява значителни промени около 32-годишна възраст. Те публикуваха своите открития в списание Nature Communications.

Изследвани са мозъчни сканирания на 3802 души на възраст от 0 до 90 години. Изследователите са идентифицирали четири ключови момента в живота, когато мозъчната структура претърпява особено значителни промени.

Учените използвали така наречените дифузионни ЯМР сканирания. Тази техника им позволява да проследяват как водните молекули се движат през мозъчната тъкан, разкривайки как са свързани нервните клетки.

Използвайки специално разработен алгоритъм, екипът, ръководен от докторантката Алекса Мусли, идентифицира пет фази в развитието на мозъка.

Пет етапа от живота на мозъка

„Много неврологични разстройства, психични и неврологични заболявания са свързани с мозъчните връзки. Всъщност, разликите в мозъчните връзки предполагат трудности с вниманието, езика, паметта и широк спектър от различни поведения“, казва Дънкан Астъл, професор по невроинформатика в университета в Кеймбридж.

Следователно, развитието на мозъка не е прост процес. „Знаем, че мозъчната „кабелна“ система е от решаващо значение за нашето развитие, но ни липсва пълна картина за това как и защо тя се променя през целия ни живот“, обяснява Мусли.

Неговото изследване има за цел да помогне да се разбере кога мозъкът е особено уязвим към заболявания като деменция.

Детството оформя мозъка

Според изследователите, първата фаза на развитие на мозъка продължава до деветгодишна възраст.

През този период се формират много връзки между нервните клетки, но много от тях се прекъсват - остават само най-важните.

Едновременно с това, клетките на сивото и бялото вещество в мозъка растат. Клетките на сивото вещество обработват информацията, докато клетките на бялото вещество я предават.

Промените в мозъка след първото десетилетие съответстват и на други етапи от развитието на децата - както в мисленето, така и в поведението. Въпреки това, именно по това време се увеличава и рискът от психични заболявания.

Втората фаза се отнася до юношеството и продължава приблизително до 32-годишна възраст. „Докато пубертетът представлява ясно начало, краят на юношеството е много по-труден за определяне научно.“

„Въз основа единствено на невронната архитектура, открихме, че промените в мозъчната структура при юноши приключват около началото на 30-те години“, казва Муси.

През този период количеството бяло вещество в мозъка се увеличава, което означава, че комуникационните мрежи стават по-организирани. Според изследователя, юношеството е единствената фаза, в която мозъкът наистина става по-ефективен.