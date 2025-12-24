Можете да презаредите паметта си с този метод

С остаряването идват и промени - бръчките, посивялата коса и разликите във височината са част от комплекса. Но не само козметичните трансформации са това, от което хората се страхуват. Според проучване на Глобалния институт за здраве на мозъка, международна инициатива, фокусирана върху подобряване на здравето на мозъка и намаляване на глобалното въздействие на деменцията , повече от половината от анкетираните се страхуват от загуба на паметта си. Но решението за загубата на памет може да се крие точно под носа ни – буквално, пише Popular Mechanics.

Известният невролог Майкъл Леон, доктор по медицина, знае това от първа ръка. Бившият професор от Калифорнийския университет в Ървайн е прекарал кариерата си в опити да разбере как различните химикали променят възприятието, което в крайна сметка го е довело до изучаване на обонятелната система или сензорната мрежа, която контролира обонянието . Работата на Леон показва, че всъщност можете да хакнете обонятелната си система, за да подобрите паметта си с повече от 200 процента. И възможностите не свършват дотук – обонятелното обоняние може да помогне на учениците да учат по-ефективно и дори да предотврати болестта на Алцхаймер и деменцията.

Суперсилата на носа ви се дължи на „супермагистрала“, която води директно до мозъка ви.

Обонятелната система е свързана директно с хипокампуса или центъра на паметта, докато други сензорни системи са били пренасочвани по време на нашата еволюция. Това означава, че подсъзнателно достигате до дълбока част от мозъка си само с едно подушване.

За да обясни връзката между тази супермагистрала и паметта, Леон се позовава на сомелиерите. В продължение на години, в които са се учили, за да станат експерти, амбициозните сомелиери или винени стюарди, помирисват хиляди различни вина, запомняйки уникалния аромат и нотки на всяко от тях. Само като практикуват занаята си, тези студенти непрекъснато стимулират обонятелната си система и значително подобряват паметта си в процеса. Всъщност, едно проучване от 2016 г., публикувано в списание Frontiers in Human Neuroscience, установява, че регионите на мозъка, свързани с паметта, са по-дебели в мозъка на майсторите сомелиери в сравнение със средностатистическия човек.

Изследователите от проучването от 2016 г. твърдят, че техните открития са особено забележителни, тъй като могат да подсказват, че сомелиерите са по-устойчиви на невродегенеративни заболявания, като болестта на Алцхаймер. Алцхаймер кара невроните в мозъка да спрат да комуникират помежду си и в крайна сметка да умрат. Първоначално Алцхаймер засяга области на мозъка, свързани с паметта, включително хипокампуса. Така че, ако сомелиерите имат по-дебел център на паметта, буквално има повече мозък, който да се предпази от смъртта на невроните.

В собствената си работа Леон искал да тества ефективността на обонятелната стимулация сред различни популации. Например, Леон и колегите му провели проучване върху група от 43 мъже и жени, всички на възраст между 60 и 85 години, което попада във възрастовия диапазон, когато загубата на паметта става проблем, според експерти. На участниците били дадени дифузери за миризми, които да използват всяка вечер по време на проучването. Половината от участниците били изложени на редица етерични масла, а другата половина - на плацебо със „следи от ароматизатор“, според статията, публикувана във Frontiers in Human Neuroscience през 2023 г.

Паметта на участниците била тествана преди експеримента и отново след шест месеца. Те установили, че паметта на групата, обогатена с аромати – или групата, която получавала обонятелна стимулация всяка вечер – се е подобрила с цели 226 процента в сравнение с групата, която не е получавала стимулация. Отново, това вероятно се дължи на обонятелната система, действаща като супермагистрала към центъра на паметта в мозъка. Според Леон това е „най-голямото подобрение в паметта, което някой е открил“.

В по-късна статия, публикувана във Frontiers in Molecular Neuroscience , Леон и колегите му допълнително подчертават влиянието на обонятелната система върху здравето на мозъка. Екипът наблюдава връзка между намаляването на обонянието или загубата на обоняние и 139 невродегенеративни състояния, включително болестта на Алцхаймер и деменция. Това означава, че обонятелната стимулация може да помогне на мозъка, но лишаването от обоняние може да бъде вредно.

Тези открития са особено обезпокоителни, тъй като много хора, заразени с COVID-19, са загубили трайно частично или изцяло обонянието си. Според проучване от 2023 г., публикувано в списание Laryngoscope , 24% от пациентите, които са загубили обонянието си поради COVID, са възстановили само частично обонянието си, а 3% не са видели подобрение.За щастие, не цялата надежда е загубена за тези, които може да са имали отслабено обоняние.

„Обогатяването на обонянието, редовното усещане на множество миризми, може да помогне на хората да възстановят способността си да…“ „миришете неща“, казва Леон. Той обяснява, че дори без обонянието ви, хардуерът за обоняние – или невроните и рецепторите – все още е налице и стимулирането на тези дефектни жици може естествено да ги рестартира.

С други думи, може да успеете да възстановите обонятелната си система от нулата, дори ако първоначално не можете да идентифицирате ароматите, на които сте изложени. Традиционната терапия за преквалификация на обонянието (SRT) изисква ежедневни упражнения, при които пациентите трябва да вдишват няколко аромата, и често са необходими месеци, за да се видят резултати. Възможно е обаче да има по-практични, ежедневни дейности, които биха могли да стимулират обонятелната ви система. Например, едно скорошно проучване установи, че записването на пациенти с обонятелна дисфункция в чести курсове по готварство може да бъде по-ефективно от типичната SRT, когато става въпрос за съживяване на обонянието.

И обонятелната стимулация не е само за тези, които искат да се предпазят от загуба на памет; Леон казва, че обонятелната стимулация може да помогне и на по-младите популации. Той и колегите му вярват, че обонятелната стимулация може да е тясно свързана с изпълнителната функция на учениците, „която е гъвкава интелигентност, способността за внимателно фокусиране върху нещата и способността да се потиска неподходящо поведение – точно това, от което се нуждаете, за да успеете в училище“, според Леон. Но той признава, че е необходима още работа, преди да могат да заключат, че обонятелната стимулация „може да е начин за подобряване на резултатите по отношение на образователните способности“.

Обонянието ви е биологична суперсила, готова да засили паметта. Но трябва ли да подушваме всичко, с което влизаме в контакт – буквално да спрем и да помиришем розите – за да видим резултати? Леон признава, че това е крайно непрактично, затова е измислил удобно решение.

По-рано тази година Леон и екипът му пуснаха на пазара продукт, наречен Memory Air, който осигурява обонятелна стимулация за потребителите. Подобно на неговото новаторско проучване от 2023 г., устройството освобождава аромати, които потребителят може да вдишва през цялата нощ. Memory Air преминава през 40 приятни миризми, което екипът смята за ключова част от успеха му. Леон обяснява, че ароматите не служат за индивидуални цели, както биха служили в ароматерапевтичната практика; вместо това, голямото разнообразие по-добре стимулира обонятелната система и по този начин мозъка. Продуктът се предлага на уебсайта на Memory Air за $799, като се предлагат допълнителни абонаменти за презареждане на ароматната гривна.