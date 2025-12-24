Най-странните коледни традиции по света

В Полша вярват, че на Бъдни вечер животните получават дарбата да говорят

5 декември е най-вълнуващият коледен ден за децата в Нидерландия

Независимо дали става въпрос за обувки, пълни с шоколад, вечерно каране на ролкови кънки или празнично хапване на KFC, различните нации имат свои собствени особени начини за отбелязване на Коледа. Daily Mail представя част от тях:

Коледните вечери в Япония изглеждат много различни от тези в повечето страни - няма и следа от пуйка, свинско или йоркширски пудинг. Японците обикновено празнуват Коледа с храна от KFC, като някои я поръчват месеци предварително. На 25 декември пред ресторантите на веригата в страната се образуват дълги опашки от желаещи да спазят дългогодишната традиция. Не е изненадващо, че седмицата преди Бъдни вечер е най-печелившата в годината за франчайза в Япония.

Вероятно не е странно да се чудите какво мисли вашият домашен любимец и какво би ви казал, ако можеше да говори. В Полша вярват, че по време на вечерята на Бъдни вечер животните получават дарбата да говорят. Според легендата, това е благодарение на животните, помогнали за посрещането на бебето Исус след раждането му. В резултат на това полячетата често се опитват да разменят по някоя дума със своите объркани кучета и котки в навечерието на Коледа.

Вечерта на 5 декември - ден преди празника на Свети Никола, децата в Германия лъскат обувките си и ги оставят на улицата или близо до камината. Те вярват, че по-късно ще ги намерят пълни с шоколадови бонбони и сладки от Николаус (Св. Никола) като награда за добро поведение. Мандарини и малки подаръци също често се оставят в обувките, подобно на концепцията за коледния чорап. Според легендата, непослушните деца намират гнил картоф в обувките си, а не лакомства.

За някои Бъдни вечер означава празник в ресторант с приятелите и семейството, за друти това е уютна вечер с домашна храна и филми. Във Венецуела обаче това е забавна вечер, прекарвана в каране на ролкови кънки. В навечерието на Коледа жителите на столицата на страната Каракас могат ще бъдат видени да се придвижват до църквата за коледната литургия на ролкови кънки.

Ако сте в Китай за Коледа, недейте да очаквате да срещнете елфи или джуджета. В страната Добрият старец е известен като Sheng dan Lao ren, а неговите помощници се наричат „сестри“. Те често носят червено и бяло и следват Дядо Коледа, както правят елфите. Противно на световната традиция, вечерта на 5 декември е най-вълнуващият коледен ден за децата в Нидерландия, тъй като това е времето, в което Синтерклаас пристига с подаръци. Малчуганите оставят обувка до камината, пеят традиционни коледни песни и чакат подаръците им да пристигнат.