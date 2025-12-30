Предизвиква разширяване на кръвоносните съдове

Изучават сериозно смеха от 60-те години на XX век

Както е известно от народната мъдрост „смехът е най-доброто лекарство“, а редовното му практикуване носи редица ползи за здравето, сочат нови научни изследвания и практики като йога на смеха, пише Асошиейтед прес.

Меланин Бий, комик и инструкторка по смях от Лос Анджелис, демонстрира Laughaste („Лафасте“ - от думата смях на английски и индийския поздрав намасте - б. р.). Това е забавна йога практика, която може да се възприеме като наследник на клубовете „Йога на смеха“, появили се в Индия през 90-те години на миналия век и разпространени на много места по света, предаде БТА.

„По време на практиките, в началото, докато се смееш нарочно, преодоляваш първоначалното си чувство на неловкост и постепенно откриваш своята вътрешна игрива настройка, детската си същност, която те кара да се разсмееш спонтанно“, казва инструкторката.

Проучванията показват, че смехът облекчава стреса и носи ползи за сърцето, имунната система и общото здраве, казва кардиологът д-р Майкъл Милър, преподавател в Университета на Пенсилвания. „Както препоръчваме - упражнявайте се, като се смеете нарочно поне три до пет пъти седмично. А ако можете, смейте се от сърце поне два пъти седмично“, препоръчва лекарят.

Съвременното изучаване на смеха, наречено гелотология, започва през 60-те години на XX век. Психологът Уилям Ф. Фрай от Станфордския университет открива, че смехът увеличава броя на имунните клетки. По-късно д-р Мадан Катария в Мумбай създава първия клуб за смях, разработва упражнения за дишане и разтягания и включва смешни звуци, за да провокира спонтанен смях.

Д-р Милър установява, че смехът предизвиква отделянето на ендорфини и азотен оксид, които разширяват кръвоносните съдове, намаляват кръвното налягане, възпаленията и холестерола и действат като естествени болкоуспокояващи.

Изследванията показват, че смехът, когато се разсмиваме нарочно, може да бъде дори по-полезен от спонтанния и намалява нивата на стрес, кръвната захар и хроничната болка, като подобрява настроението и подвижността, особено при възрастни хора.

Смехът помага да преодолеем стреса и негативното настроение, което такива фактори могат да предизвикват.

Има стотици упражнения и безплатни онлайн клубове за смях, признати от организацията Laughter Yoga International, които показват, че радостта и здравето вървят ръка за ръка.