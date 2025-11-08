Кораб, комета, извънземно оръжие: Какво е 3I/ATLAS?

Междузвездната комета 3I/ATLAS, открита през юли тази година от автоматизираната мрежа от телескопи ATLAS, преминава през Слънчевата система и привлича вниманието на специалисти от цял свят. Учените отбелязват, че поведението, траекторията и възрастта на обекта са от голям интерес, пише руска агенция.

„Скоростта ѝ е два пъти по-голяма от тази на комета Борисов (първата междузвездна комета, открита от астронома Генадий Борисов, която се движи с 30 км/с). Следователно учените могат да заключат, че комета 3I/ATLAS пътува в космоса от много дълго време: между 3 и 7 милиарда години. Постоянните ѝ срещи със звезди са я ускорили до скорост, която е малко вероятно първоначално да е била изхвърлена от нейната планетарна система. Но отново, това са наши хипотези; никой не знае точната ѝ възраст“, обясни пред ТАСС астрономът и откривател на кометата Леонид Еленин.

Теории на конспирацията около 3I/ATLAS

Първите подробни изображения на обекта са получени от международната обсерватория „Джемини“, когато кометата е била близо до орбитата на Юпитер, на разстояние от 465 милиона км от Земята. Чрез анализ на снимките учените са успели да определят приблизителния размер на 3I/ATLAS и да уточнят траекторията ѝ. С изучаването на обекта в интернет започват да се появяват различни хипотези и спекулации.

Астрофизикът Ави Льоб твърди, че може да става въпрос за извънземен космически кораб. Той също така предположи, че кометата е била контролирана. Той също така предположи, че „ако обектът е извънземен космически кораб, той може да носи сонда или дори оръжие“. Подобни твърдения бяха посрещнати с ирония от научната общност.

„Ави Льоб е известен експерт по извънземни и междупланетни космически кораби. Публикува книги по темата, живее добре и печели пари. Той наистина е учен и е бил ръководител на катедра в Харвард, но е бил учен, воден предимно от жажда за финансов напредък“, обясни Еленин. Според него учените вече са в състояние да определят произхода на даден обект, използвайки различни показатели.

Теориите на Ави Льоб бяха опровергани и от Нейтън Айзмонт, изследовател в Института за космически изследвания на Руската академия на науките. В интервю за ТАСС той обясни, че американският учен многократно е твърдял, че се е срещал с извънземни космически кораби, но никога не е било доказано, че е прав. „Няма нищо в движението на обекта, което да не може да се обясни със законите на орбиталната механика“, заключи Айзмонт.

Какво е известно за обекта

Астрономи откриха 3I/ATLAS на 1 юли, използвайки автоматизираната мрежа от телескопи ATLAS. След като уточниха орбитата и скоростта му, учените стигнаха до заключението, че обектът е с междузвезден произход. Това прави 3I/ATLAS третото междузвездно тяло, прелетяло през Слънчевата система.

В разговор с руска агенция, Еленин обясни, че обектът определено е комета, тъй като има малка опашка и обвивка от газ и прах. Ученият отбеляза, че химичният състав на кометата – наличието на CO2, замръзнал въглероден диоксид – е от най-голям интерес. Това означава, че обектът е съставен от същите химични елементи като кометите в Слънчевата система, но съотношенията са различни.

По-късно изследователи от Съединените щати и Белгия открили, че кометата е покрита с дебела „кора“ от въглерод-съдържащи вещества, образувани на повърхността ѝ поради продължително излагане на космическа радиация в междузвездното пространство. Това откритие променило разбирането ни за структурата на междузвездните обекти, тъй като преди се смятало, че те са съставени от първичната материя на Слънчевата система, в която са възникнали. Учените изчислили, че дебелината на този слой е приблизително 15–20 метра.

С помощта на космическия телескоп Хъбъл, специалистите определиха възможния диаметър на ядрото на 20 км. Научната общност също така отбелязва, че кометата се движи няколко пъти по-бързо от своите аналози – скоростта ѝ през нашата слънчева система е приблизително 210 000 км/ч.

Беше отбелязано също, че кометата е ускорила в нашата слънчева система: Слънцето е бомбардирало 3I/ATLAS с плазмени облаци приблизително пет пъти. Както е съобщено в Telegram канала на Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания на Руската академия на науките, горещата слънчева плазма (до 1 милион градуса по Целзий) е могла да наруши динамиката на опашката на кометата и да повлияе на отделянето на газ и прах от повърхността на тялото. Тези процеси вероятно са причинили появата на негравитационно реактивно движение, което е довело до промени в движението на небесното тяло.

Ще се сблъска ли кометата със Земята?

В разговор с руска агенция астрофизикът Дмитрий Бисикало заяви, че въпреки необичайността на обекта от научна гледна точка, той не представлява опасност за Земята.

Еленин потвърди, че кометата не представлява опасност за живота на Земята. „Минималното разстояние до Земята е 268 милиона км. Това е почти два пъти разстоянието от Земята до Слънцето. Но не се страхуваме, че Земята ще падне в Слънцето или Слънцето ще се сблъска със Земята“, отбеляза иронично ученият.

Кой ще може да наблюдава кометата?

Както съобщиха за руска агенция от пресслужбата на Московския планетариум, кометата ще бъде видима от столицата сутрин (от 5:00 до 7:00 часа) от 30 октомври до 17 ноември.

Според Еленин, кометата се намира на фона на съзвездието Дева, така че наблюдението на нейното преминаване ще изисква поне средностатистически любителски телескоп. „Дори в най-ярка си светлина, тази комета ще бъде трудна за наблюдение от Земята, тъй като лети доста далеч. Този обект не е нито голям, нито достатъчно активен, за да може обикновеният човек да го види без специално оборудване“, обясни ученият пред руска агенция.