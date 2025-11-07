Пореден скандал с детската болница

Общественият съвет подаде оставка, обвини здравното министерство в отказ да дава информация по строителството

Може да се опорочи конкурса за строителство, опасяват се от ведомството на Силви Кирилов

Ще продължат да следят процеса

Избухна пореден скандал около Националната детска болница, чието строителство закъснява. Този път в основата на скандала е хвърлената оставка на Обществения съвет, който обвини Здравното министерство и инвестиционна компания за изграждане на детска болница в криене на информация.

“Поводът е, че в годините много пъти правихме компромиси, работихме с няколко министри, давахме толеранс на всички, но това, което не успяхме да преодолеем, е ограничаването на информацията към нас. Трябваше да се положат усилия да се осигури добра комуникация с нас, а понякога ни се даваха само 24 часа за запознаване с огромен обем информация”, мотивира решението за оставка председателят на обществения съвет проф. Иван Литвиненко.

Той подчерта, че е много важен въпросът по какъв начин ще се финансира болницата, тъй като няма как тя да функционира по клинични пътеки. “Давахме знак, че трябва да се започне работа за осигуряване на персонал за тази болница. Ние не виждаме стъпки в тази насока, въпреки че многократно сме давали идеи как да стане”, посочи проф. Литвиненко.

Той съобщи, че научавал някои от фазите в процеса от медийни публикации.

“Отказан ни е достъп до предстоящото задание за конкурса за проектиране на сградата на бъдещата детска болница”, каза още проф. Литвиненко. По думите му Общественият съвет ще получи тази информация, когато стане достъпна за всички и няма да може да реагира, ако има неточности или необмислени моменти. Отказът за достъп е с мотив, че Общественият съвет би компрометирал конкурса, но не смятам, че е така, добави професорът.

“Идват етапи в развитието на проекта, които изискват компетенции по финанси, проектиране, архитектура и др., а в Обществения съвет няма такива експерти, въпреки че повече от половин година настояват да се включи поне един архитект”, посочи още проф. Литвиненко.

“Към момента няма решение на проблема за осигуряване на кадри и евентуално вливане на сега съществуващи педиатрични клиники в бъдещата детска болница”, каза д-р Благомир Здравков, директор на Специализираната болница за активно лечение по детски болести “Проф. Иван Митев”. По думите му въпросът отдавна е поставен за обсъждане, многократно е обсъждан, но все още няма решение.

“Не можем да сме сигурни, че заданието за проектиране е за съвременна детска болница, ако не го видим преди публикуването”, каза Мария Брестничка, член на Обществения съвет. По думите є Съветът го е поискал няколко пъти, но е получил категоричен отказ. Искаме да го видим преди да бъде публикувано, за да сме сигурни, че отговаря на анализа и на структурата.

Членовете на Обществения съвет (ОС) увериха, че ще продължат да следят процеса, тъй като всеки от тях е ангажиран с детското здравеопазване. След изявлението пред медиите членовете на ОС бяха поканени на среща в Министерството на здравеопазването. Преди срещата те подадоха колективната си оставка.

“Не ни е предоставяна навреме и достатъчно информация, здравното министерство е на противоположното мнение”, каза проф. Иван Литвиненко след срещата на членовете на Обществения съвет със заместник-министъра на здравеопазването Добромира Карева и с директора на Здравната инвестиционна компания за изграждане на национална детска болница - Десислава Малинова..

Директорът на инвестиционната компания не се е съгласила с твърдението на Обществения съвет, че Общественият съвет има право да получи информация за предстоящото задание за проектиране на болницата. От Обществения съвет заявиха, че продължават да настояват, че имат това право, но Малинова твърди, че нямат, като аргументът е, че ако предварително изтече информация, би могло конкурсът да се окаже опорочен. Според проф. Литвиненко по същата логика и цялото министерство не трябвало да участва в подготовката на условията за конкурса за строителство на детската болница, за да не изтече информация.

От обществения съвет съобщиха, че оттеглят доверието си от процеса за изграждане на национална детска болница.

Проф. Иван Литвиненко, пред “Труд news”:

Искахме да знаем условията на конкурса

- Твърдите, че е нарушен диалогът ви със здравното министерство. Какво се случва, отказват ви срещи ли?

- Не, срещи не са ни отказвани, но на тези срещи даваме указания, представяме визия как да се движим, как да се решават определени проблеми, но това не се случва, или се случва в отлагателен режим. Често искаме определена информация, но не получаваме достъп - по една или друга причина. Например, сега преди пускането на обществената поръчка ни искахме да се запознаем с окончателния вариант на условията, които се залагат в конкурса. Беше ни отказано с мотива, че по този начин можем да опорочим конкурсното начало, защото от нас можело да изтече информация. А всъщност ние смятаме, че сме хората, които трябва да следим за това. Ако ние нямаме тези правомощия и информация се обезсмисля съществуването ни като такъв съвет. Носим отговорност за прозрачността, а всъщност не сме участвали в процесите.

- Имате ли основания да се съмнявате в техническите параметри, които се залагат в конкурса?

- Няма как да се съмняваме, без да сме ги видели. Участвали сме при изготвянето и обсъждането с консултантския консорциум IDOM. Те правиха самото задание и проучване, но ние не знаем какво е включено в него. Ние ще видим заданието постфактум, когато го видят всички други. Тогава каква е нашата функция?

- Кой е архитектът, когото сте искали да бъде включен в обществения съвет?

- Арх. Любомир Георгиев, когото предложихме преди 5-6 месеца, но до днес отговор нямаме. Предложението виси.

- Стана ли ясно дали националната детска болница ще е търговско дружество?

- Не е ясно. И други неща има, които подлежат на решение и са от изключителна важност, но и за тях нямаме отговори. Много важно е как ще бъде субсидирана болницата, защото става въпрос за една огромна структура, а знаете какви са цените на педиатричните пътеки. Съществено е и да ще бъде университетска болница, за да може от първия ден и да се преподава. Редно беше юридическия отдел в министерството да има някаква идея, да има някакво движение, но такова няма, или на нас не ни е казано, ако има такова.

Здравният министър Силви Кирилов:

Общественият съвет няма контролни правомощия

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов прие подадената оставка на членовете на Обществения съве на Националната детска болница. “Общественият съвет е форма на ангажиране на обществото с един чувствителен и дългоочакван национален проект”, пише в съобщението на здравното ведомство.

Министерството обаче прави уточнение, че консултативната функция на този орган не включва текущо оперативно докладване и контролни правомощия. “Проект с подобен мащаб изисква работа по множество паралелни линии и не позволява информиране след всяка проведена работна среща и оперативна дейност”, твърдят от здравното министерство. От там предупреждават, че “внушенията за липса на прозрачност не допринасят за постигане на по-добър резултат и имат потенциала да засилят общественото недоверие към проект, който българските граждани очакват от години”.

„Изпълнението на проекта се движи в рамките на определените срокове, при спазване на Закона за обществените поръчки, Закона за здравето и приложимите технически и финансови правила”, уверява министърът на здравеопазването Силви Кирилов.

По отношение на искането за предварително предоставяне на техническото задание, бе съобщено, че “Здрав­ната инвестиционна компания за детска болница” се съобразява с изричното становище на Агенцията по обществени поръчки, според което подобно действие противоречи на закона. „Ограничението е нормативно, а не организационно, поради което не може да бъде интерпретирано като нежелание за прозрачност”, сочат от министерството.

Опозицията настоява за план за изграждане на болницата

От ДСБ поискаха изслушване на министъра

Имаме същински нов национален скандал - случая с оставката на Обществения съвет за изграждането на Национална детска болница. Това заяви в кулоарите на парламента Йордан Иванов от ДСБ.

“Това е силно притеснително събитие. Този орган беше гаранция за прозрачност на процеса”, добави той. Иванов смята, че здравният министър Силви Кирилов е приел оставките “по необясними причини”, а процесът по изграждането на детската болница е делегитимиран.

ДСБ отправи и конкретни искания:

Първото е да има изслушване на министъра и ресорния му заместник в парламента, за да се разбере наистина ли е била “скрита техническата документация на обществената поръчка от обществения съвет”. Ако това е вярно, това е повод за оставка, каза Иванов.

Освен това формацията иска от Силви Кирилов да представи план за това как ще продължи изграждането на болницата.

Вместо министърът на здравеопазването да се извини, той приема оставката, гневен бе Иванов.