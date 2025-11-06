Спъват приемането на бюджета за 2026 г.

Проектът е вреден, заявиха работодатели и бойкотираха процедурата

Планът за приходи и разходи може да бъде даден на съд, ако няма заседание на Националния съвет на тристранно сътрудничество

Проектът няма да бъде преправен, заяви Бойко Борисов

Работодатели бойкотираха приемането на бюджета за 2026 г. За сряда сутринта беше насрочено заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) на което трябваше да бъдат разгледани бюджетът на държавното обществено осигуряване, бюджетът на здравната каса и републиканският бюджет за 2026 г. Но заседанието не се състоя, защото представители на работодателите дойдоха пред сградата на Министерски съвет, но не влязоха в нея. Ако проектът на бюджет бъде приет от Министерски съвет и бъде внесе в парламента без да е минал през НСТС, депутати от опозицията може да внесат жалба за неспазване на процедурата пред Конституционния съд, смятат юристи.

Работодателите се обявиха против параметрите на проекта на бюджет и затова бойкотираха заседанието на НСТС. Заради отказа на работодателските организации да участват в НСТС, Министерският съвет в сряда няма да не обсъжда проектите на трите бюджета, обясни Васка Шушнева, секретар на Съвета, пред медии пред сградата на Министерския съвет. Предстои да бъде взето решение по какъв ред ще се проведат дискусиите по проектобюджетите, добави тя.

Единодушно решение на четирите национално представени работодателски организации е днес да не участваме в обявения в последния момент НСТС, коментира Румен Радев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Нашата претенция е, че бюджетната процедура, във вида, в който законодателят я е измислил, не се спазва, уточни той. Свидетели сме на липса на тристранно сътрудничество, поради което няма никакъв смисъл да узаконяваме бюджет, който е безнадеждно неадекватен, заяви Румен Радев. По думите му предложеният от правителството проектобюджет е срещнал неодобрение на икономистите в страната, а БНБ е настояла за затягане на финансовата дисциплина. Това хеликоптерно раздаване на пари просто трябва да спре, заяви Радев.

В един момент, минавайки през Съвет за съвместно управление (ССУ), през други процедури, които не са публични, ставаме свидетели на изключително олевял проект за бюджет, добави Радев. Председателят на АИКБ каза, че ще продължат да настояват за корекции в план-сметката на страната за 2026 г. Не разчитаме на обсъжданията в Народното събрание, нямаме им доверие, обяви още той. Министерският съвет и Народното събрание са в законово право да направят каквото смятат за необходимо. Моралното право обаче не е на тяхна страна, ако се игнорира едната страна в тристранния диалог, коментира председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев. Ако имаме държавници, този бюджет не бива да влиза нито в Министерския съвет, нито в пленарната зала, заяви той. Този бюджет е опасен и вреден за икономиката, индустрията и най-вече за обществото, смята Митрев. Той изземва доходите на работещите хора - на тези, добавящи стойност в държавата, пълнещи хазната и осигурителните фондове, каза още Добри Митрев.

Бюджет 2026 е коалиционен, последният бюджет на ГЕРБ беше през 2020 г., заяви в кулоарите на парламента лидерът на партията Бойко Борисов. Той добави, че Бюджет 2026 няма да бъде преправен или оттеглен. Той припомни, че още през 2020 г. представители на “Демократична България”, като Ивайло Мирчев и Мартин Димитров са предупреждавали, че бюджетът не е десен и че трябва да бъде премахнат данъкът върху дивидентите. Борисов посочи, че разходите за пенсии, заплати и социални дейности са се увеличили “без ясен източник на приходи”. По думите му, част от резервите, събрани при управлението на ГЕРБ, са били изхарчени безконтролно. “Когато точно тези хора, за които цитирате, говориха как нямало пари за младите лекари, как няма пари за майките, за сестрите, сега, когато намерихме пари за всички тях, изведнъж им се видя, че не е хубаво да се дават пари на цели съсловия, а да се реже от тях, а защо не рязаха четири години, защо не рязаха държавната администрация”, коментира Бойко Борисов.

Любослав Костов, главен икономист на КНСБ:

Не разбираме поведението на нашите социални партньори от бизнеса

Според Закона за публичните финанси бюджетната процедура вече е забавена. Получихме бюджета преди по-малко от 48 часа и като отговорен социален партньор се постарахме днес да дойдем на НСТС със становище от 30 страници с неща, които харесваме, с неща, които не харесваме и с предложения как да се подобри законът за държавния бюджет за 2026 г. Днес дойдохме с нагласата да ги представим, тъй като винаги сме се държали като отговорен социален партньор и не сме спъвали бюджетната процедура, която и без това се движи доста тромаво през последните години.

Само ще направя една аналогия. Миналата седмица пак имаше НСТС, само че по друга тема. Тогава ние влязохме в НСТС, присъствахме и изразихме нашата позиция, включително и по минималната работна заплата. Тогава правителството беше решило да развърже минималната работна заплата от средната. Тогава ние не се обидихме, не излязохме и не бойкотирахме НСТС. Влязохме вътре и с аргументи, експертиза и въпроси към изпълнителната власт, в крайна сметка, разбира се и с готовност за протест, минималната заплата остана такава, каквато пише в закона. Не разбираме днешното поведение на нашите социални партньори от бизнеса. Според нас всичко трябва да се случва на масата на диалога, там където винаги се е случвало. Ние сме един естествен коректив на властта. Вместо да сме тук на масата и всеки да си казва неговата позиция, нас всеки го боли за нещо различно. Бюджет 2026 не е идеалният, той е бюджет на компромисите, но в крайна сметка нали това е идеята на тристранката. Властта да ни чуе и да вземе балансирано решение, нещо от нас, нещо от колегите от бизнеса и в крайна сметка бюджетът да се подобри в неговата крайна фаза, като влезе в законодателната власт. Надяваме се възможно най-бързо НСТС да се свика и бюджетната процедура да се задвижи напред през Министерски съвет и да влезе в Народното събрание.

Иначе това противопоставяне, което се случва, то не е от нас, не помага на никой. Както виждате ние сме отговорни, диалогични и винаги гледаме с аргументи да защитаваме тезите си. Противопоставяне на едни работещи на други работещи, и това го виждаме от седмици, от месеци, само и само за да се обслужи нечий личен интерес. Никой няма интерес от това влизайки в еврозоната и с първия бюджет в евро да противопоставяме и постоянно да сеем омраза. Ние никога не сме го правили, няма и да го правим. От нас от тук нататък може да очаквате само диалог на експертна основа с предложения, които са в защита на нашите членове, работниците.

Становище на БСК по проект на бюджет за 2026 г.:

Бизнесът е против вдигане на осигуровките

Не одобряват парите за майките

От БСК не подкрепят вдигане на максималния осигурителен доход до 2352 евро.

БСК не подкрепя и трите предложени законопроекта за бюджети за 2026 г. - на държавното обществено осигуряване, на здравната каса и на републиканския бюджет. БСК настоява за запазване на настоящия данъчно-осигурителен модел.

От работодателската организация не подкрепят увеличаване на минималната работна заплата за страната до 620,20 евро, считано от 1 януари 2026 г. От БСК не подкрепят вдигане на осигурителната вноска с 2% от 1 януари 2026 г. и с още 1% от 1 януари 2028 г. Не подкрепят и вдигане на максималния осигурителен доход до 2352 евро (4600 лв.), което е ръст от 11,4%.

Не е ясно кога ще се изчерпи ефектът от увеличаването на осигурителната вноска, особено при липсата на промени в останалите параметри, обясняват мотивите си от БСК. Остава без отговор въпросът доколко ще има ефект и върху адекватността на размера на пенсиите и останалите обезщетения в дългосрочен план.

Промените в приходната част на бюджета не са обвързани с мерки, свързани с отстраняване на проблеми, натрупани през последните години и по отношение на които има съгласие между социалните партньори, свързани с осигурителен принос, връзка “принос - права”, адекватност на плащанията и дългосрочна финансова устойчивост.

Българска стопанска камара настоява законодателно да бъде въведено задължение всички промени в пенсионноосигурителното законодателство, водещи до: а) промени в обхвата на осигурените лица; б) осигурителни вноски; в) пенсионната формула, определянето на пенсиите и тяхното осъвременяване, да бъдат задължително придружени от актюерски оценки и разчети.

По разходната част на бюджета от БСК не подкрепят запазването на максималния размер на получаваните една или повече пенсии на 1738,40 евро (3400 лв.), което намалява стимулите на работещите да се осигуряват върху реалните си доходи.

Не подкрепят и промяната в разпоредбата на Кодекса за социално осигуряване, предвиждаща майката (осиновителката), която не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, да получава парично обезщетение в размер 75% от обезщетението, което би получавала, ако ползва този отпуск.

Мярката беше въведена през 2018 г. с цел насърчаване на майките да се връщат по-рано на работа. По данни на НОИ, през последните 5 години от това право се ползват малко над 15 хил. жени. А ръстът на обезщетенията, изплащани на жени, които са се върнали на работа през втората година, се е удвоил през 2024 г. спрямо 2020 г. - от 10,59 млн. лв. на 20,86 млн. лв. С други думи, размерът на обезщетението не е оказало въздействие при вземане на решение дали една майка да се върне по-рано на работа.

Няма никаква логика, обезщетение, което замества доход от труд, да продължава да бъде изплащано при връщане на майката (осиновителката) на работа. Ако държавата желае да насърчава чрез финансов стимул жените да не се откъсват от пазара на труда за прекалено дълъг период от време - мярка, подкрепяна от БСК, то това следва да става чрез средства от държания бюджет, а не за сметка на осигурителните фондове, заявяват от работодателската организация.

От БСК не подкрепят промените в Закона за ДДС, предвиждащи търговци, които използват софтуер за управление на продажби в търговски обект (СУПТО), задължително да използват само софтуер, който е включен в публичния регистър на НАП. Работодателите са против въвеждането на задължително GPS/мобилно проследяване при превоза на стоки с висок фискален риск, както и увеличението на разходите за заплати за всички администрации, без поставяне на каквито и да било критерии.

“Писаха є ”слаб ляв 2”

“Да, България” призова Теменужка Петкова да оттегли бюджета

Против са 10% данък дивидент

Ивайло Мирчев от “Да, България”

“Да, България” призова финансовия министър Теменужка Петкова да оттегли Бюджет'2026. От формация обявиха, че ще предоставят техни 30 мерки. “Пишем на госпожа Теменужка Петкова слаб ляв 2. Искаме бюджетът да бъде върнат веднага. Този бюджет няма нито една положителна оценка. Той е вреден за страната и е с безпрецедентни мерки. Някой си играе с държавния бюджет и го смята за собствения си портфейл”, каза депутатът Ивайло Мирчев от “Да, България”.

В понеделник, 3 ноември, Министерство на финансите (МФ) публикува проекта на Бюджет за 2026 година и даде само един ден срок за обществено обсъждане. По думите на Мирчев в бюджета има дупка от 5 млрд. лв. и трябва да се обясни как се е получила. Той посочи, че има увеличение на данъци, на осигуровки, а министърът на финансите трябва да отговори какво се е променило, че не се спазва 3-годишната бюджетна рамка.

Депутатът Мартин Димитров заяви, че няма причина за нов дълг и посочи, че от “Да, България” настояват “да спре войната на това левичарско правителство с бизнеса и средната класа, да отпадне увеличението на данък дивидент от 5% на 10%, да не се увеличава осигурителната тежест, преразпределението на бюджета да се върне на 40%”.

Парите са за спешните центрове и психиатриите

Още 34 млн. евро за НЗОК за 2026 г.

Включени са няколко проекта на МЗ

“Няма промяна в сумата за медиците без специалност и медицинските сестри, не са поставени под риск тези средства”, увери шефът на надзора на НЗОК Явор Пенчев.

Проектобюджетът на НЗОК за 2026 г. се увеличава с 34 млн. евро, съобщи председателят на Надзорния съвет на фонда и зам.-здравен министър Явор Пенчев след извънредно заседание на надзорниците. Добавката е заради очакваната промяна в размера на минималната работна заплата от 605 на 620 евро. “Тези 34 млн. евро се разпределени пропорционално в перата за здравноосигурителни плащания и в резерва”, обясни Пенчев.

Преди дни Надзорният съвет на НЗОК одобри проект на бюджет за 2026 г. в размер на 5,537 млрд. евро. В него е създаден нов ред, който е изцяло за възнаграждения на персонала в лечебните заведения. Предвидените средства за увеличението на заплатите на лекарите без специалност до 1860 евро и на сестрите до 1550 евро, са 260 млн. евро.

“Няма промяна в тази сума, не са поставени под риск тези средства”, увери Пенчев. По думите му е усъвършенстван механизмът, по който парите ще бъдат разпределени към лечебните заведения. От тях обаче 34 млн. евро ще бъдат използвани за второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на здравеопазването и за осигуряване на минимални възнаграждения на медицинския персонал в спешните центрове, РЗИ, психиатриите и центровете по трансфузионна хематология. “Останалите 230 млн. евро ще бъдат разпределени с Националния рамков договор, след преговори между НЗОК и БЛС”, уточни зам.-здравният министър.

703 581 500 евро пък е заложената сума за разходи в проектобюджета на МЗ за 2026 г. Това е с около 85 млн. евро повече от тазгодишните средства на ведомството. В програмата за приоритетни стратегически инвестиционни проекти, която обхваща 2026 г., 2027 г. и 2028 г. са включени няколко проекта, за които отговаря МЗ и те са основно за системата за спешна помощ и за тази по въздух, както и за модернизация за болниците. Сред тях е и този за Протонния център, който беше заложен в програмата и за тази година, но както сега, така и през 2026 г. за него няма заложено финансиране. За 2027 г. обаче има заделени 10 млн. евро, а за 2028 г. - близо 13,7 млн. евро.