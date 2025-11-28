Петя Алтимирска, шеф на сдружението за защита на животните КАЖИ, пред "Труд news": В онлайн каналите за насилие над животни почти винаги има и насилие с деца

Работим директно с известни социални мрежи, за да направим по-успешно предотвратяването на съдържание с жестокост

Вместо да си живеят нормалния живот в нормалния свят, все повече от нас живеят виртуален във виртуалния. Вместо в социума, те реално са в социалните мрежи, където губят и ума и дума в търсене на ефекта „Уау“. Така се създават затворени групи от анонимни перверзници, които плащат да гледат как някои същества като самите тях насилват и убиват други същества, без значение дали са животни или хора. Тъй де - нали сме в свободна онлайн среда - безкрайна и безгранична, колкото е и човешката глупост. Българското сдружение КАЖИ помогна на два пъти - веднъж на българските, веднъж на бразилските полицаи, да разкрият и арестуват насилниците на животни. Това стана и поводът за нашия разговор с Петя Алтимирска, председател на тази организация, чиито девиз е „За един свят, в който никое животно не страда“.

- Г-жо Алтимирска, точно преди седмица - на 22 ноември, по сигнал на вашата организация КАЖИ федералната полиция в Бразилия арестува насилници на животни. По какво този случай си прилича с нашенския - на насилниците Габриела и Красимир от Перник, срещу които предстои да започне дело в Пернишкия окръжен съд?

- И в двата случая, по които ние от КАЖИ работим, става въпрос за изключително жестоко насилие над животни, създадено и записано с цел разпространение и продажба онлайн. Кадрите и в българския, и в бразилския случай показват, че подобни престъпници нямат граница относно жестокостта, на която са способни. Наша доброволка, която преведе прессъобщението за случая в Бразилия, се разплака дори само като четеше текста. Подобна беше реакцията и на много българи, когато научиха за насилниците от Перник.

- Случаят в Бразилия показа и нещо друго - у тези, които са се гаврили с животни, са намерени и кадри със сексуално насилие над деца. Това потвърждава ли тезата, че няма разлика между зоофили и педофили?

- Редица проучвания доказват, че вероятността човек, който е посегнал на животни, да посегне и на хора, е много голяма. Това е известно с термина „Връзката“ (The Link). Какво е общото между животните и децата - и двете са беззащитни! Насилието над животни може да бъде и показател за домашно насилие. Често пъти именно животните се превръщат в заложници на отношенията в семейството. Някои по-опитни манипулатори могат да се възползват от силната привързаност на жертвата към домашния ù любимец, като заплашват да наранят беззащитното животно. По този начин човекът може да се принуди да остане с насилника си. Връщам се към вашия въпрос - дали има разлика между „зоофили“ и „педофили“. Първо да уточним, че не всички насилници на животни са зоофили. Зоофили конкретно са хора, които извършват извратени полови конктакти с животни. Някои насилници са зоосадисти, т. е. малтретират и убиват по жесток начин животни, но не винаги имат и сексуални контакти с тях. Не е задължително насилниците на животни да бъдат и насилници над деца или хора. Това обаче е често срещано и в онлайн каналите за насилие над животни почти винаги има и такова с деца. Има дори видеа, в които и деца са принуждавани да участват в насилието над животни редом до възрастните. Това е сигурна травма за децата през целия им живот.

- Направи ми впечатление, че след разкритията на случая от България от КАЖИ благодарихте на Дирекция „Киберпрестъпност“ от ГДБОП за професионалната работа. Смятате ли, че полицейските служби - не само в България или Бразилия, а изобщо по света, приемат да си сътрудничат с НПО и имат ли достатъчно сили да проникват в такива затворени групи?

- Благодарим на Дирекция „Киберпрестъпност“, както и на Главна дирекция „Национална полиция“ и прокуратурата за работата по случая с насилниците от Перник. От КАЖИ подчертаваме важността на интегрираните действия между организациите за защита на животните и националните и международните органи в борбата срещу престъпления от този характер. Без такова съдействие тези престъпления много по-трудно биха били разкрити. Говорейки специално за България - смятаме, че е нужно да има повече специализирани обучения и обмяна на опит с колеги с богат международен успех в разкриване на престъпления срещу животни. Както и обособяването на отделен орган - „Агенция за закрила на животните“, който да координира и превенцията и контрола за хуманното отношение към животните, както и подадените сигналите за насилие към тях. За съжаление не винаги БАБХ и звеното „Зоополиция“ в МВР при сигнали за престъпления или нехуманно отношение имат достатъчно капацитет да реагират адекватно.

- Какво трябва да предприеме един потребител в социалните мрежи, ако попадне на порнографско съдържание с животни? Ако подаде сигнал, ще му обърнат ли толкова внимание, колкото, да речем, ако сигналът е за порно с деца?

- Първо важно е да не взаимодейства с това съдържание. Дори реакции, различни от „харесване“ се смятат от социалните мрежи като сигнал, че това съдържание е интересно за потребителите и по този начин то ще достигне до повече хора. Не споделяйте директно това съдържание, защото това също може да увеличи популярността му. Всички популярни социални мрежи имат бутони за докладване на съдържание с насилие над животни. Важно е да го направите, дори такова съдържание да не бъде свалено моментално.

Ако смятате, че разпознавате страната или мястото, където се извършва съответното престъпление, може също да сигнализирате на местната полиция и организации за защита на животните. Докладвайте им линка към публикацията и профила на създателя ù, по възможност приложете скрийншот или запис на екрана. Опишете също защо докладвате това съдържание и ако имате други детайли. Отскоро КАЖИ е част от от международната Коалиция за борба с жестокостта към животните в социалните мрежи (SMACC). На нейния сайт www.endcrueltyonline.com може да бъде намерена допълнителна информация как да реагираме при докладване на сигнали в социалните мрежи. Заедно с коалицията работим директно с известните мрежи, за да направим по-успешно предотвратяването на съдържание с жестокост към животните в тях. За момента може да се каже, че има понякога подценяване на сигналите за насилие над животни от социалните мрежи и институциите, но това е относително и зависи от жестокостта на самия случай, както и конкретно за институциите - как той е представен и описан пред тях.

- Може ли още да се направи не само срещу тези, които създават и разпространяват насилие над животни, но и срещу потребителите. Не разбирам нищо от социални мрежи, но непрекъснато някакви се оплакват, че им блокирали профила или достъпа, примерно - заради изказано крайно мнение или някакъв колаж. Толкова ли е трудно в социалните мрежи да бъдат открити, блокирани - временно или завинаги, или поне маркирани с една голяма червена точка перверзници, зоофили, педофили и т. н.?

- Докладването, особено от много хора, на подобно вредно съдържание, със сигурност ще помогне за неговото премахване и научаване на алгоритмите и изкуствения интелект на социалните мрежи по-успешно да го установява и премахва. Изисква се още работа по този въпрос от страна на социалните мрежи. Дори за хората понякога е трудно да установят какво е насилие над животни. Например да кажем има видеа с маймуни, облечени в човешки дрехи и грим. Те изглеждат сладко и забавно, но всъщност това са диви животни, отделени от естествената им среда и принуждавани дори с глад и бой да изпълняват определи трикове. Или пък сладки животни, които са дрогирани за да седят почти неподвижно. Милиони гледания на подобни клипове генерират пари за тези създатели на съдържание и подтикват и други хора да пленяват диви животни от природата. Това е насилие, невидимо за повечето хора и е било необходимо убеждаване и разясняване на интернет платформите защо трябва да премахват подобно съдържание.

- Вашата организация призова МВР да спре търга за бракувани полицейски коне от специализираното поделение в кв. „Бенковски“. Обърнаха ли ви някакво внимание?

- Случаят наистина възмути както нас, така и много хора. Хората разбраха за абсолютно нехуманната дългогодишна практика служебни животни, служили на обществото през целия си активен живот, да биват продавани на търгове като ненужни вещи, без никаква гаранция за тяхното хуманно доотглеждане. Ние подготвихме петиция „Те не са вещи“ и изпратихме писма до МВР, СДВР, МЗХ, Министерството на правосъдието и компетентните парламентарни комисии. Изпратихме писмо и до Интергрупата за животните в Европейския парламент. Извърши се проверка на търга, за която тепърва ще научим какво е установила. Макар и първоначално с голямо забавяне и защитна позиция, СДВР призна, че няма нормативна рамка за служебните коне и се съгласи, че е необходимо изготвянето на такава. Също така отложиха търга с една седмица. Интергрупата за животните изпрати официално писмо до българския премиер и вътрешния министър, с което повтори нашите искания и призова продажбата да бъде спряна и да се изработи нова нормативна рамка за хуманно третиране на служебните коне. Това е ясен знак, че проблемът е разпознат и на европейско ниво. Сега очакваме МВР не само да отлага търга, но да го прекрати окончателно и да започне работа по хуманен ред за изваждане от служба и осиновяване на служебните животни и ясна и прозрачна оценка за това колко би струвало на обществото използването на служебни коне?

- За какво смятате, че евентуални купувачи ще използват бракуваните коне? Намирате ли за възможно по инициатива на МВР или на друго министерство - земеделското, на околната среда, на регионалното развитие или на туризма, да се направи нещо като „старчески дом“ за животни, в който наред с полицейските коне достойни старини да имат и другите коне и магарета, когато са конфискувани от секачи бракониери, например, или просто вече стопаните им каруцари не могат да ги използват?

- Рискът конете да бъдат закупени за клане, препродажба или експлоатация е напълно реален. Процедурата по Наредба №7 не предвижда никакъв контрол - след покупката държавата губи връзка с животното. Няма изискване за условия, няма проследимост, няма забрана за препродажба. Това е недопустимо, особено за животни, служили десетилетия в полицията. Ние смятаме, че България може и трябва да въведе модел, подобен на този в много европейски държави - структуриран процес за осиновяване, включително: индивидуална оценка на бъдещите стопани; гаранции за хуманно отношение; последващ контрол; възможност животните да отиват в клубове, организации или центрове, които могат да им предложат спокойни „пенсионни“ години без експлоатация. И да - напълно възможно е да се създадат специализирани центрове за животни, извадени от служба, както и за конфискувани коне и магарета. Това е европейска практика и би било стъпка напред за страната ни.



- Смятате ли, че има нещо като организирана кампания в медиите да се показват кадри как мечки се разхождат по улиците на градове и села, да се прави преброяване и да се твърди, че много са се размножили, за да получат ловците право да стрелят и по мечки?

- Моето убеждение е, че в последните години темата с мечките често се преекспонира, за да се създава усещане за страх и натиск за облекчаване на режима на отстрел. Научните данни са сложни и всяко решение трябва да се базира на реални популационни изчисления, независими експертни оценки, международни стандарти, а не на емоция или интереси на отделни групи. Важно е обществото да знае, че страхът не е политика, а балансираното съжителство с дивата природа е европейски и цивилизационен принцип.

- Какво отговаряте на хора, които злобно ви нападат (пак в тези пусти социални мрежи), че сте прекалено загрижени, протестирате и защитавате бездомни кучета и котки, кокошки и норки в клетки и т. н., а не правите същото за хората, които всеки ден загиват или биват осакатявани, при катастрофи, при някакви бедствия или трудови злополуки?

- Няма нужда от игнорирането и омаловажаването на един проблем за сметка на друг. Напомняме отново за „Връзката“ между насилието над животни и това над хора. Нужно ли е да трябва да чакаме да бъде наранен човек, ако е можело това да се предотврати, още при посегателството върху животно? Статистика на ФБР показва, че около 90% от серийните убийци са измъчвали преди това животни. Може не малко престъпления върху хора да бъдат спрени, ако не се игнорира агресията върху другите живи същества. Във Великобритания скоро имаше случай на непълнолетни, които са арестувани за изтезаване на котки. Полицията установява, че тези деца са търсели как да отнемат, без да бъдат хванати, живота на хора. Но понеже не са успели и за момента са правили това с животни.

Петя Алтимирска е основател и председател на българската неправителствена организация “Кампании и активизъм за животните в индустрията” (КАЖИ), която повече от осем години работи за премахване на жестокостта и нехуманното отношение към животните във всички сфери на човешката дейност, чрез изграждане на съвременни, хуманни политики в България и Европа.