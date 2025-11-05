Бюджет бедствие на път към парламента

До края на седмицата проектът за финансова рамка за 2006 г. влиза в НС
От Фискалния съвет предупредиха, че вдигането на осигуровки е най-лошият вариант за увеличение на данъци
Приходната част е неизпълнима, предупредиха икономисти
Първият бюджет на България в евро, който предстои да бъде гласуван от парламента, бе определен от работодателските организации, синдикатите и експертите като бюджет бедствие. Според работодателите частният сектор ще пострада сериозно заради увеличението на осигуровките, а според синдикатите увеличението на заплатите е недостатъчно. За пропуски в пенсионната система, която остава нереформирана заговориха експертите във финансовата сфера. Икономисти предупредиха, че приходната част е неизпълнима.
Председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков обяви, че вдигането на социалните осигуровки е най-лошият възможен вариант за вдигане на данъците, защото пряко удря работещите, не само в частния сектор.
“Около 600 000 души, които работят в различните държавни структури, не плащат такива осигуровки. За работещите в частния сектор - те ще плащат още повече, за да имаме повече “чантаджии”, каза председателят на ФС. Той прогнозира “голяма публична финансова криза 2027 г., защото на Европейската комисия є трябват две години да обяви, че една държава е в процедура на свръхдефицит. През 2027 г. България ще е в процедура на свръхдефицит”, уточни той.
За днес е насрочено извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще бъде обсъден проектобюджетът. След това предстои разглеждането му от МС и внасяне в парламента. Това би могло да се случи до края на седмицата.
Заплати и пенсии
Проектобюджетът предвижда увеличение размера на минималната работна заплата (МРЗ) от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро и увеличение на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на 460,17 евро. И двете мерки първоначално отпаднаха от план-сметката за 2026 г., но след сериозно обществено недоволство все пак бяха върнати в рамката на бюджета.
Заложено е увеличение на разходите за персонал в бюджетната сфера за 2026 г. с 5 на сто, а за определени сектори - съгласно действащата нормативна база и политики в секторите, с други думи някъде може заплатите да се увеличат и повече, по усмотрение на управляващите.
По отношение на пенсиите за трудова дейност, проектобюджетът предвижда те да продължат да се осъвременяват от 1 юли на съответната година по чл. 100 от КСО или т. нар. “швейцарско правило”. Обещаното от премиера Росен Желязков и от социалния министър Борислав Гуцанов увеличение на вдовишките пенсии от 30% на 35 на сто няма да се състои.
Осигуровки и данъци
Осигурителната вноска за фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ДОО), се вдига с 2 процентни пункта и от 1 януари 2028 г. - с още 1 пункт. А това никак не е малко: така от 1 януари 2026 г. общата осигурителна вноска за хората, родени преди 1 януари 1960 г., ще се повиши от 19,8% на 21,8%, а за родените след 31 декември 1959 г. - от 14,8% на 16,8%. Максималният осигурителен доход се увеличава от сегашните нива от 4130 лева на 2352 евро през 2026 г., 2505 евро през 2027 г. и 2659 евро през 2028 г.
Предвижда се увеличение на данък “дивидент” от 5 на сто на 10 на сто в Закона за корпоративното подоходно облагане, както и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Мерки за събиране на приходи
В проектобюджета са заложени и допълнителни мерки за събиране на приходи като разширяване обхвата на стоките с висок фискален риск, разширяване на системата за електронно проследяване на движението на транспортните средства, превозващи стоки с висок фискален риск и въвеждане на задължение за електронно отчитане на приходите от продажби чрез използване в търговските обекти на одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите.
БВП и държавен дълг
В проекта за бюджет за 2026 г. се посочва, че се очаква брутният вътрешен продукт на страната за 2026 година да достигне 120,1 млрд. евро, като ръстът да е с 2,7 на сто.
Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 годината по реда на Закона за държавния дълг, е 10,4 млрд. евро, в това число заем в размер до 3,261 млрд. евро за получаване на финансова подкрепа по линия на инструмента “Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост”.
През периода 2026-2028 г. се предвижда държавният дълг да достигне съответно 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026 г., 43,5 млрд. евро (34,2% от БВП) през 2027 г. и 49 млрд. евро (36,6% от БВП) през 2028 г.
Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2026 г. е заложен на 2,4 млрд. евро.
От финансовото министерство твърдят, че мярката е срещу „сивите обороти”
Въвеждат задължителен софтуер за управление на продажбите, одобрен от НАП, което щяло да премахне “сивите” обороти, но по-реално е да увеличи административната тежест за малкия бизнес, според финансови експерти. Фирмите ще бъдат задължени от 1 март да ползват за електронно отчитане на продажбите единствено с одобрен от НАП софтуер. Т. е. търговските обекти имат няколко седмици да инсталират нов софтуер за отчитане на продажбите, след като само до преди месец трябваше да инвестират немалко средства в пренастройване на фискалните си устройства да работят в двете валути - левове и евро.
Мярка е включена в проектобюджета, а от МФ посочват, че с нея цели да предотврати неотчитането на продажбите в пълен размер и манипулирането на данните, както и да напълни хазната с допълнителни приходи от 320 млн. евро.
Става дума за прословутата Наредба 18 и изискванията към системите за управление на продажбите в търговските обекти - т. нар. СУПТО, която бе въведена в началото на 2020 г. Наредбата бе атакувана във Върховния административен съд, който я обяви за нищожна с мотива, че държавата не е направила оценка на въздействието и най-вече на разходите, които ще има бизнесът за новите правила.
Запазват данъчните облекчения за родители
За две деца намаляват налога върху доходите на семейството с 613,55 евро
Двойно облекчение за деца с увреждания
Годишният облагаем доход на един от родителите за 2026 г. ще може да бъде намален с 3067,75 евро за едно дете, с 6135,50 евро за две деца.
Стефан Кючуков
Труд news
Родителите на едно дете ще получат бонус от държавната хазна под формата на намаление на данъка върху доходите с 306,78 евро с бюджета за 2026 г. С подготвения от Министерство на финансите проект на бюджет за следващата година се запазва данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания.
Годишният облагаем доход на един от родителите за 2026 г. ще може да бъде намален с 3067,75 евро за едно дете, с 6135,50 евро за две деца и с 9203,25 евро за три и повече деца. За дете с увреждания годишният облагаем доход може да бъде намален с 6135,50 евро. Тъй като данъкът върху доходите е 10 на сто, годишният данък върху доходите се намалява с 306,76 евро за едно дете, с 613,55 евро за две деца и с 920,33 евро за три или повече деца, както и с 613,55 евро за дете с увреждания.Размерите на данъчните облекчения са колкото през настоящата година, като са обърнат в евро без да бъдат закръглени нагоре. Затова облекчението вече не е кръгла сума, а има и евроцентове.
Както и досега, данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания ще може да се ползва както с подаване на годишна данъчна декларация, така и чрез работодателя. Ако облекчението се ползва чрез работодателя, може да бъде ползвано и текущо през годината, като всеки месец се намалява дължимият данък. При текущо ползване на облекчението дължимият за месец данък върху доходите ще бъде намаляван с 25,57 евро за едно дете, с 51,13 евро за две деца и със 76,69 евро за три и повече деца, както и с 51,13 евро за дете с увреждания.
Както и досега, ако годишният доход на един от родителите не е достатъчен, за да ползва цялото данъчно облекчение, остатъкът може да се ползва от другия родител. В този случай и вторият родител трябва да подаде годишна данъчна декларация.
Важно е да се подчертае, че данъчното облекчение за дете и за дете с увреждания са две различни облекчения, които може да бъдат ползвани едновременно. Тоест, ако родители имат дете с увреждания, може да ползват и двете облекчения. Възможно е единият от родителите да ползва едното облекчение, а другият - второто. Възможно е двете облекчения да бъдат ползвани от единия родител, но ако доходите му не достигат за ползването им в пълен размер, остатъкът да бъде ползвано от втория родител.
Облекченията за деца може да бъдат ползвани и от едноличния търговци, хора със свободни професии или получаващи доходи от наеми.
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев:
Радикално левите политики у нас не само създават пропуснати възможности, а директно унищожават благосъстояние и водят до дългове, инфлация и румънски сценарий. Приходите от данък “Дивидент” може да намалеят, а с тях ще секнат и инвестициите, предупреди във Фейсбук председателят на КРИБ Кирил Домусчиев.
Депутатът от БСП Драгомир Стойнев оправдава удвояването на данък дивидент с борба срещу сивата икономика. Искам да му кажа 3 неща: Статистически значима корелация между данък дивидент и нивата на сива икономика не съществува в държавите от Източна Европа, които споделят сходни проблеми в борбата срещу нея и причините за пораждането є. Сравненията с Франция или Германия за този феномен са нерелевантни - когато БСП направят институции като френските и немските, тогава да се обадят. Тоест, казаното от депутата Стойнев е напълно невярно като данни - да не ползвам по-силна дума, пише Домусчиев.
“Прогнозните приходи от данък дивидент за 2025 година са планувани за 174 милиона лева - доказателство за колко млад е българският капитализъм и колко относително слаби са все още българските компании. Дори и да изпълните фантасмагориите за 2026 г. от 340 милиона евро (кого лъжете с това число - по-вероятно е дори да намалеят под тези от 2025!!), няма да постигнете почти нищо за запълване на дефицита, който вероятно ще е над 8 милиарда лева”, пресмята председателят на КРИБ.
Никола Филипов, финансист:
Имаме Нова година, но стар бюджет - няма никаква разлика в сравнение с последните 3-4 бюджета. Продължаваме да се плъзгаме по оста на популизма. Продължаваме да товарим бизнеса. Не е вярно, че не се е повишила данъчната тежест. Повишаването на осигурителната вноска с 2%. Цели се да се намали дефицитът в осигуряването, но няма как да стане това. Повишава се минималната работна заплата, което е доста голям проблем. Повишава се максималния осигурителен доход, което натоварва както бизнеса, така и физическите лица. Няма нищо ново. Товарим бизнеса, товарим и хората, които произвеждат и плащат данъци, за да храним една голяма и раздута администрация.
Едно слабо управление няма волята да замрази социалните плащания в името на реформи, които да спрат инфлацията и намалят дефицита.
Явно ги е страх от реформи. Ние нямаме много време. България е изправена пред много деликатен момент - трябва да извършим всички необходими реформи, за да вкараме в ред публичните ни финанси. Ние сме изпаднали в тотално безвремие. Аз не виждам към момента нещо позитивно.
Николай Василев, бивш министър на икономиката, пред „Труд news”:
Силно съм разочарован. Това, което виждам е по-зле и от най-лошите ми предвиждания. За пръв път в историята ще харчим над 47% от БВП и то без евентуални допълнителни военни разходи.
Приходите за поредна година са абсолютно нереалистични.
Ние реално отдавна сме в свръхдефицит, лекарската комисия (в случая ЕК) още не го е произнесла официално, но всички го знаят. И 2025 г. и 2026 г. се сгромолясваме. Всички го виждат, всички го знаят и не мога да разбера как няколко човека на върха на държавата не могат да поемат отговорността и да обърнат кораба в другата посока.
Трябваше да се направят много реформи. Всяка от последните 6 години можехме и трябваше да сме на излишък. За мен дефицитът е в главите на управляващите, а не в математиката на дълга.
В последната си статия нарекох това да правиш бюджет с 3% дефицит маймунско бюджетно правило.