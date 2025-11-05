Бюджет бедствие на път към парламента

До края на седмицата проектът за финансова рамка за 2006 г. влиза в НС

От Фискалния съвет предупредиха, че вдигането на осигуровки е най-лошият вариант за увеличение на данъци

Приходната част е неизпълнима, предупредиха икономисти

Първият бюджет на България в евро, който предстои да бъде гласуван от парламента, бе определен от работодателските организации, синдикатите и експертите като бюджет бедствие. Според работодателите частният сектор ще пострада сериозно заради увеличението на осигуровките, а според синдикатите увеличението на заплатите е недостатъчно. За пропуски в пенсионната система, която остава нереформирана заговориха експертите във финансовата сфера. Икономисти предупредиха, че приходната част е неизпълнима.

Председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков обяви, че вдигането на социалните осигуровки е най-лошият възможен вариант за вдигане на данъците, защото пряко удря работещите, не само в частния сектор.

“Около 600 000 души, които работят в различните държавни структури, не плащат такива осигуровки. За работещите в частния сектор - те ще плащат още повече, за да имаме повече “чантаджии”, каза председателят на ФС. Той прогнозира “голяма публична финансова криза 2027 г., защото на Европейската комисия є трябват две години да обяви, че една държава е в процедура на свръхдефицит. През 2027 г. България ще е в процедура на свръхдефицит”, уточни той.

За днес е насрочено извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще бъде обсъден проектобюджетът. След това предстои разглеждането му от МС и внасяне в парламента. Това би могло да се случи до края на седмицата.

Заплати и пенсии

Проектобюджетът предвижда увеличение размера на минималната работна заплата (МРЗ) от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро и увеличение на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на 460,17 евро. И двете мерки първоначално отпаднаха от план-сметката за 2026 г., но след сериозно обществено недоволство все пак бяха върнати в рамката на бюджета.

Заложено е увеличение на разходите за персонал в бюджетната сфера за 2026 г. с 5 на сто, а за определени сектори - съгласно действащата нормативна база и политики в секторите, с други думи някъде може заплатите да се увеличат и повече, по усмотрение на управляващите.

По отношение на пенсиите за трудова дейност, проектобюджетът предвижда те да продължат да се осъвременяват от 1 юли на съответната година по чл. 100 от КСО или т. нар. “швейцарско правило”. Обещаното от премиера Росен Желязков и от социалния министър Борислав Гуцанов увеличение на вдовишките пенсии от 30% на 35 на сто няма да се състои.



Осигуровки и данъци

Осигурителната вноска за фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ДОО), се вдига с 2 процентни пункта и от 1 януари 2028 г. - с още 1 пункт. А това никак не е малко: така от 1 януари 2026 г. общата осигурителна вноска за хората, родени преди 1 януари 1960 г., ще се повиши от 19,8% на 21,8%, а за родените след 31 декември 1959 г. - от 14,8% на 16,8%. Максималният осигурителен доход се увеличава от сегашните нива от 4130 лева на 2352 евро през 2026 г., 2505 евро през 2027 г. и 2659 евро през 2028 г.

Предвижда се увеличение на данък “дивидент” от 5 на сто на 10 на сто в Закона за корпоративното подоходно облагане, както и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Мерки за събиране на приходи

В проектобюджета са заложени и допълнителни мерки за събиране на приходи като разширяване обхвата на стоките с висок фискален риск, разширяване на системата за електронно проследяване на движението на транспортните средства, превозващи стоки с висок фискален риск и въвеждане на задължение за електронно отчитане на приходите от продажби чрез използване в търговските обекти на одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите.

БВП и държавен дълг

В проекта за бюджет за 2026 г. се посочва, че се очаква брутният вътрешен продукт на страната за 2026 година да достигне 120,1 млрд. евро, като ръстът да е с 2,7 на сто.

Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 годината по реда на Закона за държавния дълг, е 10,4 млрд. евро, в това число заем в размер до 3,261 млрд. евро за получаване на финансова подкрепа по линия на инструмента “Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост”.

През периода 2026-2028 г. се предвижда държавният дълг да достигне съответно 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026 г., 43,5 млрд. евро (34,2% от БВП) през 2027 г. и 49 млрд. евро (36,6% от БВП) през 2028 г.

Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2026 г. е заложен на 2,4 млрд. евро.

От финансовото министерство твърдят, че мярката е срещу „сивите обороти”

Въвеждат задължителен софтуер за управление на продажбите

Въвеждат задължителен софтуер за управление на продажбите, одобрен от НАП, което щяло да премахне “сивите” обороти, но по-реално е да увеличи административната тежест за малкия бизнес, според финансови експерти. Фирмите ще бъдат задължени от 1 март да ползват за електронно отчитане на продажбите единствено с одобрен от НАП софтуер. Т. е. търговските обекти имат няколко седмици да инсталират нов софтуер за отчитане на продажбите, след като само до преди месец трябваше да инвестират немалко средства в пренастройване на фискалните си устройства да работят в двете валути - левове и евро.

Мярка е включена в проектобюджета, а от МФ посочват, че с нея цели да предотврати неотчитането на продажбите в пълен размер и манипулирането на данните, както и да напълни хазната с допълнителни приходи от 320 млн. евро.

Става дума за прословутата Наредба 18 и изискванията към системите за управление на продажбите в търговските обекти - т. нар. СУПТО, която бе въведена в началото на 2020 г. Наредбата бе атакувана във Върховния административен съд, който я обяви за нищожна с мотива, че държавата не е направила оценка на въздействието и най-вече на разходите, които ще има бизнесът за новите правила.

Запазват данъчните облекчения за родители

Дават от хазната по 307 евро на дете

За две деца намаляват налога върху доходите на семейството с 613,55 евро

Двойно облекчение за деца с увреждания

Годишният облагаем доход на един от родителите за 2026 г. ще може да бъде намален с 3067,75 евро за едно дете, с 6135,50 евро за две деца.

Стефан Кючуков

Труд news

Родителите на едно дете ще получат бонус от държавната хазна под формата на намаление на данъка върху доходите с 306,78 евро с бюджета за 2026 г. С подготвения от Министерство на финансите проект на бюджет за следващата година се запазва данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания.

Годишният облагаем доход на един от родителите за 2026 г. ще може да бъде намален с 3067,75 евро за едно дете, с 6135,50 евро за две деца и с 9203,25 евро за три и повече деца. За дете с увреждания годишният облагаем доход може да бъде намален с 6135,50 евро. Тъй като данъкът върху доходите е 10 на сто, годишният данък върху доходите се намалява с 306,76 евро за едно дете, с 613,55 евро за две деца и с 920,33 евро за три или повече деца, както и с 613,55 евро за дете с увреждания.Размерите на данъчните облекчения са колкото през настоящата година, като са обърнат в евро без да бъдат закръглени нагоре. Затова облекчението вече не е кръгла сума, а има и евроцентове.

Както и досега, данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания ще може да се ползва както с подаване на годишна данъчна декларация, така и чрез работодателя. Ако облекчението се ползва чрез работодателя, може да бъде ползвано и текущо през годината, като всеки месец се намалява дължимият данък. При текущо ползване на облекчението дължимият за месец данък върху доходите ще бъде намаляван с 25,57 евро за едно дете, с 51,13 евро за две деца и със 76,69 евро за три и повече деца, както и с 51,13 евро за дете с увреждания.

Както и досега, ако годишният доход на един от родителите не е достатъчен, за да ползва цялото данъчно облекчение, остатъкът може да се ползва от другия родител. В този случай и вторият родител трябва да подаде годишна данъчна декларация.

Важно е да се подчертае, че данъчното облекчение за дете и за дете с увреждания са две различни облекчения, които може да бъдат ползвани едновременно. Тоест, ако родители имат дете с увреждания, може да ползват и двете облекчения. Възможно е единият от родителите да ползва едното облекчение, а другият - второто. Възможно е двете облекчения да бъдат ползвани от единия родител, но ако доходите му не достигат за ползването им в пълен размер, остатъкът да бъде ползвано от втория родител.

Облекченията за деца може да бъдат ползвани и от едноличния търговци, хора със свободни професии или получаващи доходи от наеми.



Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев:

Дефицитът догодина ще надхвърли 8 млрд. лв.

Радикално левите политики у нас не само създават пропуснати възможности, а директно унищожават благосъстояние и водят до дългове, инфлация и румънски сценарий. Приходите от данък “Дивидент” може да намалеят, а с тях ще секнат и инвестициите, предупреди във Фейсбук председателят на КРИБ Кирил Домусчиев.

Депутатът от БСП Драгомир Стойнев оправдава удвояването на данък дивидент с борба срещу сивата икономика. Искам да му кажа 3 неща: Статистически значима корелация между данък дивидент и нивата на сива икономика не съществува в държавите от Източна Европа, които споделят сходни проблеми в борбата срещу нея и причините за пораждането є. Сравненията с Франция или Германия за този феномен са нерелевантни - когато БСП направят институции като френските и немските, тогава да се обадят. Тоест, казаното от депутата Стойнев е напълно невярно като данни - да не ползвам по-силна дума, пише Домусчиев.

“Прогнозните приходи от данък дивидент за 2025 година са планувани за 174 милиона лева - доказателство за колко млад е българският капитализъм и колко относително слаби са все още българските компании. Дори и да изпълните фантасмагориите за 2026 г. от 340 милиона евро (кого лъжете с това число - по-вероятно е дори да намалеят под тези от 2025!!), няма да постигнете почти нищо за запълване на дефицита, който вероятно ще е над 8 милиарда лева”, пресмята председателят на КРИБ.



Никола Филипов, финансист:

Товарим бизнеса, за да храним раздутата администрация

Имаме Нова година, но стар бюджет - няма никаква разлика в сравнение с последните 3-4 бюджета. Продължаваме да се плъзгаме по оста на популизма. Продължаваме да товарим бизнеса. Не е вярно, че не се е повишила данъчната тежест. Повишаването на осигурителната вноска с 2%. Цели се да се намали дефицитът в осигуряването, но няма как да стане това. Повишава се минималната работна заплата, което е доста голям проблем. Повишава се максималния осигурителен доход, което натоварва както бизнеса, така и физическите лица. Няма нищо ново. Товарим бизнеса, товарим и хората, които произвеждат и плащат данъци, за да храним една голяма и раздута администрация.

Едно слабо управление няма волята да замрази социалните плащания в името на реформи, които да спрат инфлацията и намалят дефицита.

Явно ги е страх от реформи. Ние нямаме много време. България е изправена пред много деликатен момент - трябва да извършим всички необходими реформи, за да вкараме в ред публичните ни финанси. Ние сме изпаднали в тотално безвремие. Аз не виждам към момента нещо позитивно.

Николай Василев, бивш министър на икономиката, пред „Труд news”:

Дефицитът е в главите на управляващите, а не в математиката на дълга

Силно съм разочарован. Това, което виждам е по-зле и от най-лошите ми предвиждания. За пръв път в историята ще харчим над 47% от БВП и то без евентуални допълнителни военни разходи.

Приходите за поредна година са абсолютно нереалистични.

Ние реално отдавна сме в свръхдефицит, лекарската комисия (в случая ЕК) още не го е произнесла официално, но всички го знаят. И 2025 г. и 2026 г. се сгромолясваме. Всички го виждат, всички го знаят и не мога да разбера как няколко човека на върха на държавата не могат да поемат отговорността и да обърнат кораба в другата посока.

Трябваше да се направят много реформи. Всяка от последните 6 години можехме и трябваше да сме на излишък. За мен дефицитът е в главите на управляващите, а не в математиката на дълга.

В последната си статия нарекох това да правиш бюджет с 3% дефицит маймунско бюджетно правило.