Програмата събира послушни журналисти да се разбере кой е готов да служи

Чудих се дали да ви кажа за новата програма на другарите фактчекъри, ама е твърде смешно за да го пропусна та, родните цензориращи започват програма с институт „Отворено общество“. Да, този на Сорос. Преди се криеха, ама вече са си официални соросоиди. Програмата ще събира послушни журналисти да се разбере кой е готов да служи и пише следното:

„Ще получавате предварително проверена информация за предстоящи събития, които могат да предизвикат дезинформационни кампании.“

Не се шегувам. Прочетете го пак. Предварително ще задават на журналистите кое е истина и кое лъжа за предстоящи събития. Това не знам дали дори комунистическите партии по света са го правили. Сигурно в Северна Корея, ако видят, че българските другари вече определят кое било „истина“ преди дори да се случи събитието ще останат искрено впечатлени.

Не знам дали си спомняте, ама същата тази грантаджийска общност едно време се подиграваше на кабинета Орешарски за „скандала“ с опорните точки. Там се възмущаваха, че БСП пише предварителна версия на предстоящи събития. Днес го правят те, че организират цяла общност от послушни журналисти да участват. Като спрете да се смеете само да спомена - жална ни майка тия като се върнат на власт, приятели!