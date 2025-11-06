Сиромахов: Турнир с името на Максим Стависки? Нормални ли сте?

Автор: Иво Сиромахов
Прочетох, че Максим Стависки идва в България, за да присъства на някакъв турнир, кръстен на негово име.
Това е същият Максим Стависки, който пиян уби човек и остави едно 18-годишно момиче завинаги в инвалидна количка.
Същият Стависки, който не лежа и ден в затвора за убийството, понеже в нашата страна правосъдието винаги е на страната на престъпниците.
Кръстили сте турнир на този човек?
И го каните да присъства?
Възможно ли е такова гнусно падение?
Какво ще обясните на семействата на убитото момче и осакатеното момиче?
Какво ще кажете на майките, които загубиха децата си от пияни и дрогирани шофьори?
Нормални ли сте?