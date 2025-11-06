Сиромахов: Турнир с името на Максим Стависки? Нормални ли сте?

Още по темата: Бащата на Мануела Горсова изчезна с 360 000 лева, преведени за лечението ѝ 03.12.2024 07:45

Прочетох, че Максим Стависки идва в България, за да присъства на някакъв турнир, кръстен на негово име.

Това е същият Максим Стависки, който пиян уби човек и остави едно 18-годишно момиче завинаги в инвалидна количка.

Същият Стависки, който не лежа и ден в затвора за убийството, понеже в нашата страна правосъдието винаги е на страната на престъпниците.

Кръстили сте турнир на този човек?

И го каните да присъства?

Възможно ли е такова гнусно падение?

Какво ще обясните на семействата на убитото момче и осакатеното момиче?

Какво ще кажете на майките, които загубиха децата си от пияни и дрогирани шофьори?

Нормални ли сте?