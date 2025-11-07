Българският научноизследователски кораб "Св. св. Кирил и Методий" отплава към Антарктида

В нова лаборатория пробите от Ледения континент ще се изследват на място

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ /НИК421/ отплава от Морска гара Варна за четвъртата си мисия до Антарктида, която обезпечава 34-та експедиция на родните полярници. Екипажът от 34 души, ръководен за втори път от кап. II ранг Радко Муевски бе изпратен с официална церемония и с благословия от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.

На борда до испанския град Картахена плавателен стаж ще карат 28 курсанти от ВВМУ, Азербайджан, Полша и Румъния, а до края на мисията в екипажа ще са четирима курсанти. Малко преди Коледа в Пунта Аренас на НИК 421 ще се качат учени от САЩ, Черна гора, Германия, Чехия, Румъния, Обединените арабски емирства, които ще работят заедно с нашите участници в експедицията. В рамките й ще се реализират 26 проекта. Сред съвместните са програма за метеорологични и сеизмични изследвания с ОАЕ и проект с Института по океанология в Хамбург за изучаване на теченията между островите и пролива Брансфийлд. Учените и екипажът на НИК 421 ще изследват релефа на морското дъно край Шетландските острови и ще стъпят дебютно на о. Кинг Джордж. Българският кораб ще оказва логистична помощ и на полярните експедиции на Испания и Турция.

Плавателният съд пренася оборудване на новата лаборатория в българската база на о. Ливингстън, която бе изградена при предишните му 3 мисии. Така тази година вече пробите, които се вземат, ще се изследват на място.

„Можем да се гордеем с тази лаборатория, това е постройка като от друга планета. И това не е случайно, защото Антарктида е белият Марс“, каза председателят на Българския антарктически институт проф. Христо Пимпирев, който пожела попътен вятър на военните моряци.

Очаква се НИК 421 да акостира на о. Ливингстън в последните дни на 2025 г. и да се завърне обратно във Варна в средата на април 2026 г.