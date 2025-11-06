Двойно слънчево изригване може да удари Земята тази седмица

Очакват се геомагнитни бури

През тази седмица Земята може да бъде засегната от няколко геомагнитни бури, причинени от изхвърляния на коронална маса (CME), които ще достигнат до магнитното поле на планетата. Според последните данни най-малко два облака плазма са насочени към Земята, единият от които произлиза от мощно X1.8 класово слънчево изригване, регистрирано вчера, съобщават Meteo Balkans.

Дори и частичен сблъсък с тези изхвърляния може да предизвика смущения в магнитосферата. NOAA(Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ) прогнозира слаби бури от клас G1 на 6 и 7 ноември, но експертите предупреждават, че интензитетът може да достигне до G3 – „силна буря“.

Двете мощни X-клас изригвания са били регистрирани в 17:35 и 21:50 UTC, със сила X1.0 / (R3), като са били съпроводени от CME облаци, движещи се със скорост между 520 и 900 км/секунда.

Според наблюденията на Слънчевата динамична обсерватория на NASA (SDO), северното изригване (X1.8) е произлязло от активното петно AR4274, а южното (X1.1) – от петно, разположено зад ръба на слънчевия диск.

Учени предполагат, че второто изригване може да е било още по-мощно, тъй като е било частично скрито от видимия край на Слънцето.

Активните области на повърхността на Слънцето остават изключително нестабилни, като продължават да произвеждат чести CME изхвърляния. Очаква се в следващите дни активността да продължи да расте, което може да предизвика ярки полярни сияния и възможни смущения в радиокомуникациите, GPS системите и електропреносните мрежи.

Според учените, подобни явления са естествена част от 11-годишния слънчев цикъл, но все пак се наблюдават внимателно от космическите агенции, за да се оцени рискът за технологиите и инфраструктурата.

За любителите на астрономията това е уникална възможност да наблюдават впечатляващи полярни сияния, особено в северните ширини на Европа и Северна Америка.