Внимание: Мистериозен обект навлиза в Слънчевата система

Учени от няколко обсерватории по света съобщават за нов мистериозен обект, който навлиза в нашата Слънчева система, като поведението му озадачава дори най-опитните астрономи, пишат от Meteo Balkans.

Обектът се движи с такава скорост, която надхвърля гравитационното влияние на Слънцето, което е ясен знак, че идва от друга звездна система. Това го поставя в редиците на малкото известни междузвездни посетители, като ‘Оумуамуа (2017 г.) и кометата 2I/Борисов.

За разлика от предшествениците си обаче, новият обект не показва обичайните признаци на комета – не излъчва характерна светлина и не отразява слънчевите лъчи като астероид. Спектралният му анализ разкрива аномалии, които подсказват, че повърхността му може да е покрита с непознат материал, досега невиждан от астрономите.

Обектът е засечен чрез автоматизираната система NEOWISE и потвърден от Европейската космическа агенция (ESA). Според изчисленията, той идва от посоката на съзвездието Змиеносец и ще достигне най-близката си точка до Слънцето през пролетта на 2026 г.

Учени от цял свят насочват най-мощните телескопи, включително James Webb, към обекта.

„Имаме уникален шанс да изучим химическия състав и произхода на други звездни системи“, коментира д-р Сара Грийн от ESA.

Подобно на ‘Оумуамуа, новият посетител отново поражда въпроса: може ли такива обекти да са изкуствени – останки от древни цивилизации или технологични апарати? Повечето учени разглеждат тази възможност като спекулация, но необичайното поведение на обекта подхранва мистерията.

Междузвездните тела са като космически пратеници – те носят ценна информация за условията извън нашата Слънчева система. Всеки такъв обект е възможност да надникнем в химичния и физическия състав на други светове.

За щастие, Земята не е застрашена – траекторията на обекта показва, че той ще премине на безопасно разстояние. Но присъствието му е напомняне, че дори в безкрайния космос, нашата система е част от по-голям галактически контекст.