На 6-7 ноември: Геомагнитна буря от клас G2 ще достигне Земята

Астрономи и космически агенции предупреждават, че на 6 и 7 ноември 2025 г. се очаква умерена геомагнитна буря от клас G2, предизвикана от сблъсък на заредени частици със Земното магнитно поле и засилен поток от слънчев вятър. Специалистите не изключват възможността явлението да се усили до G3 – силна геомагнитна буря, което може да доведе до по-интензивни северни сияния и временни смущения в комуникациите и навигационните системи, съобщава Meteo Balkans.

Най-ярките аврори се очакват над Северна и Централна Европа, Канада и северните райони на САЩ – включително над щатите от Ню Йорк до Вашингтон. Най-подходящото време за наблюдение ще бъде около полунощ, при ясно небе и далеч от светлинното замърсяване на големите градове.

Паралелно с бурята, огромна коронална дупка се е отворила в южното полукълбо на Слънцето. По данни на Слънчевата динамична обсерватория на NASA (SDO), тя се простира на близо един милион километра и изхвърля поток от бърз слънчев вятър, насочен директно към Земята.

Короналните дупки представляват области с по-слабо магнитно поле и по-ниска плътност на плазмата, откъдето слънчевият вятър излиза с по-висока скорост. При достигане на Земята тези потоци взаимодействат с магнитосферата и могат да предизвикат значителни геомагнитни смущения.

Медиците напомнят, че геомагнитните бури могат да окажат влияние върху чувствителни и по-възрастни хора. Сред често срещаните симптоми са главоболие, отпадналост, колебания в кръвното налягане и раздразнителност. Препоръчва се повече вода, лека храна с плодове и зеленчуци, както и избягване на стрес и физическо натоварване по време на бурята.

Геомагнитните бури са резки смущения в Земното магнитно поле, предизвикани от взаимодействието му със слънчевия вятър. При изригване на активни области на Слънцето в космоса се изстрелват потоци от плазма със скорост между 600 и 900 км/сек, които достигат Земята за около два дни. При навлизането им в атмосферата се пораждат токови системи и красиви северни сияния около полярните области.