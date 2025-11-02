Доказателства за дейност на нечовешки разум в близост до американски ядрени обекти получават научно потвърждение

Хиляди обекти, изпратени от нечовешки разум, може би са шпионирали ядрените опити по света още през 40-те години на миналия век, пише Daily Mail.

Току-що беше публикувано революционно проучване, което предоставя проверени доказателства, че нещо или някой е наблюдавал нашите ядрени обекти от космоса много преди първите човешки спътници да бъдат изстреляни в орбита.

Д-р Беатрис Вилароел от Северния институт за теоретична физика в Швеция разкри ясна връзка между ядрените опити между 1949 и 1957 г. и увеличаването на броя на мистериозните ярки петна, наречени „транзиенти“, появяващи се в небето.

Не се смята, че тези преходни явления са природно явление, като Вилароел казва, че те показват признаци на висока отражателна сила, като огледало, и дори въртят се като летяща чиния.

Публикуването на тези открития беше важен етап, тъй като повечето статии, обсъждащи съществуването на неидентифицирани аномални явления (НАФ), се отхвърлят от научната общност.

Успешното рецензиране на работата означава, че други учени са прегледали данните и не са могли да намерят нищо, което да отхвърли откритията на екипа като просто поредната недоказана история за НЛО.

Като цяло, изследователите открили, че мистериозните преходни явления са с 45% по-склонни да бъдат забелязани да летят над главите ни точно преди или веднага след ядрен опит.

„Това са обекти отпреди Спутник 1, когато хората не са имали нищо там горе, и тези неща, независимо какви са, трябва да са наистина плоски, отразяващи като огледало, а аз лично не познавам нищо естествено, което да изглежда така“, каза Вилароел.

Снимки от 40-те и 50-те години на миналия век разкриват хиляди ярки петна, наречени транзиенти, появяващи се в земната орбита по време на ранните ядрени опити в света.

Проучването, публикувано в „Scientific Reports“ от Вилароел и д-р Стивън Брюл, анализира мистериозни звездоподобни обекти, наблюдавани на стари снимки от обсерваторията Паломар в Калифорния по време на ранните ядрени дни на САЩ, Великобритания и Съветския съюз.

По-конкретно, изследователите се фокусираха върху 124 надземни ядрени бомбени изпитания, проведени от трите държави, причинявайки експлозии на открито, а не под земята, както се извършват днес.Неизвестните обекти се появиха за кратко и след това изчезнаха, и бяха заснети с камера, преди хората да започнат да изстрелват каквито и да било устройства в космоса, така че не могат да бъдат обяснени като създадени от човека летателни апарати.

Изследователите не само установили, че наблюденията на НЛО са се увеличили в дните, когато са се провеждали ядрени опити, но и общият брой на забелязаните на снимките преходни явления също се е увеличил с 8,5%.

Тези неидентифицирани обекти най-вероятно са се появили в деня след ядрен опит, което прави обясненията, че наблюденията са просто ивици или облаци, създадени от експлозиите, малко вероятни.

„Природата винаги може да ни изненада с нещо, което никога не бихме могли да си представим. Така че не мога да изключа, че може да има някакво друго обяснение, което е извън въображението ми“, каза Вилароел пред NewsNation.

„Но от това, което виждам, не мога да намеря друго последователно обяснение освен това, че разглеждаме нещо изкуствено“, добави тя.

Разследващият журналист и автор Рос Култхарт отбеляза: „Последствията са, че това може да е първото научно доказателство за нечовешки интелект.“

Вилароел не можеше да каже със сигурност дали обектите, забелязани в земната орбита през 50-те години на миналия век, все още са там, но отбеляза, че ако наистина са били създадени от нечовешки разум, те може би все още обикалят около планетата.

Учените са открили над 100 000 преходни явления по време на своите наблюдения, като около 35 000 са само в северното полукълбо.

Проучването е установило, че близо 60 от тези изкуствени обекти се носят в орбита в дни, когато е имало ядрени опити, а свидетели съобщават, че са виждали НЛО.

Този брой спадна до 40 преходни събития в дните, когато се случи само едно от тези две събития.

Новото рецензирано проучване не е единственото доказателство, че нечовешки разум може да е посещавал Земята по време на Студената война.

Наскоро разкрити правителствени документи описват тайна среща лице в лице с извънземни същества преди повече от 60 години.

Повече от 50 страници с досиета на ЦРУ, които ФБР твърди, че са фалшиви, твърдят, че тайна правителствена програма е установила комуникация с НЛО през 1959 г.

Преди това, спекулациите около предполагаемата катастрофа на НЛО през 1947 г. в Розуел, Ню Мексико , продължиха да се въртят.

Докато правителството на САЩ продължава да отрича , че е открит извънземен кораб, лица, подаващи сигнали за нередности, твърдят, че НЛО-то от Розуел е реално и е само един от няколкото нечовешки кораба, открити от американските военни от 1947 г. насам.