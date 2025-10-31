Хелоуинските „огнени топки“ са по-страшни, отколкото си мислехме

Всяка година около Хелоуин небето над Земята се озарява от „огнени топки“ – бавни метеори, изстрелващи се от съзвездието Телец. Те са част от потока космически отпадъци, оставен от кометата Енке, и макар да радват окото, крият и потенциален риск, съобщават от Meteo Balkans.

Последното научно изследване, публикувано в рецензирано списание, предупреждава, че в този поток може да се крият обекти с размери, сравними с тези, предизвикали Тунгуския удар през 1908 г. Според учените подобни „опасни огнени топки“ могат да се сблъскат с Земята през 2030-те години.

Докато се наслаждаваме на падащите звезди тази нощ, нека помислим за безшумните космически обекти, които летят сред нас. Хелоуин е празник на страховете и забавлението, но също така ни напомня за величието и непредсказуемостта на Вселената.

Следващият път, когато видите огнена топка да прорязва нощното небе, помислете – това може да е не само красиво зрелище, но и тихо предупреждение за потенциален космически риск.