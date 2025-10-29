Земята започна да свети нощем: NASA засне мистериозни светлини (СНИМКА)

Сателитите на NASA заснеха милиони странни отблясъци, които се появяват нощем върху повърхността на Земята — далеч от градове, пътища и кораби. Учени посочват, че явлението не е свързано с човешка дейност и все още няма ясно научно обяснение, съобщават от Meteo Balkans.

Първите наблюдения бяха направени от спътника EPIC на мисията DSCOVR, който следи Земята от орбита между планетата и Слънцето. Мигновените отблясъци се появяват над океаните, Сахара и дори Антарктида. Те изглеждат като мека, синкаво-бяла светлина, която се появява и изчезва за секунди, без видима причина.

Първоначално учените предполагали, че светлината се отразява от ледени кристали в атмосферата. Но явлението продължава и при безоблачни нощи и пълна тъмнина. Най-новите хипотези сочат биолуминесценция в океаните, предизвикана от колонии микроби, които светят при температурни промени. Проблемът е, че отблясъците се появяват и над сушата.

Други учени, включително екип от Max Planck Institute, смятат, че това може да са електростатични разряди, предизвикани от прахови частици и сух въздух. В пустинните региони те могат да създават фосфоресциращи йони — краткотрайни светлинни импулси, наподобяващи „суха гръмотевица“. Някои предполагат взаимодействие между космическите лъчи и горните слоеве на атмосферата.

Най-смелата хипотеза предполага, че планетата може да отделя енергия чрез химични реакции между океанската и атмосферната среда, което би означавало, че Земята „диша“ светлина.

„Може би започваме да виждаме пулса на планетата си,“ коментира астрофизикът д-р Лиам Харди от ESA.

NASA и ESA планират съвместен проект за картографиране на нощните отблясъци. Нов тип инфрачервен спътник ще може да различава химическия състав на източниците.

„Ако това е биолуминесценция, това ще бъде най-големият жив феномен на планетата,“ добавя Харди.