„Следата на смъртта“: Как умиращите клетки подпомагат разпространението на вирусите

Вируси като грипа могат да се разпространяват в организма, използвайки „следата на смъртта“, оставена от самоунищожаващите се клетки, съобщава Newsweek.

Откритието е дело на екипи от Университета Ла Троб и Института за медицински изследвания Уолтър и Елиза Хол в Австралия, както и от Торонто Метрополитън Университи в Канада. То разкрива нов механизъм на клетъчната смърт и подмяна, който може да помогне за разработването на по-ефективни лекарства.

„Открихме, че когато клетка умира, тя оставя 'следа', която маркира мястото на смъртта и комуникира с имунната система“, обясняват клетъчният биолог Джорджия Аткин-Смит и биохимикът проф. Иван Пун.

Екипът установи, че умиращите клетки променят формата си, отделят се от околната среда и оставят остатъци, наречени „следата на смъртта“. Тези остатъци съдържат нов тип екстрацелуларни везикули („F-ApoEVs“), които транспортират протеини, липиди и РНК към други клетки и служат като сигнал за имунната система.

Учени отбелязват, че вирусът на грипа може да използва този процес като „Троянски кон“, криейки се във F-ApoEVs и заразявайки съседни клетки.

„Нашите резултати показват, че вирусите могат да се скрият в следата на умиращата клетка и да се разпространяват ефективно“, обясняват Аткин-Смит и Пун. Съавторът Стефани Ратър допълва, че разбирането на тези процеси е ключово за поддържане на здравето и за бъдещи терапии.

Клетъчната смърт е свързана с редица заболявания – от инфекции и автоимунни реакции до сърдечно-съдови болести и рак. Следващата стъпка на учените е да проверят резултатите с опити върху мишки и проби от пациенти, за да потвърдят приложимостта на откритията.