Дъвка, която открива грип? Учени разработиха революционен тест

Учени разработиха сензор, който може да превърне дъвката в тест за грип. Идеята е проста: ако човек е заразен, продуктът освобождава аромат на мащерка в устата, пише Дарик.

Изследването, публикувано в списание ACS Central Science, показва как малък молекулен сензор може да улови грипния вирус още преди да се появят симптомите. Това е ключово за ограничаване на разпространението на инфекцията, тъй като хората могат да заразяват околните, дори преди да се почувстват болни.

Настоящите тестове за грип, като PCR тампоните, са точни, но бавни и изискват лабораторно оборудване. Бързите домашни тестове са по-удобни, но не винаги откриват ранните случаи. Новият подход използва вкусовите рецептори – ресурс, който всеки има под ръка.

Сензорът, ръководен от Лоренц Майнел, се активира от вирусната неураминидаза – ензим, който вирусът използва за проникване в клетките. След контакт с вируса се освобождава молекула тимол, която има силен аромат на мащерка и се усеща на езика.

В лабораторни тестове сензорът работи ефективно: при добавяне към проби от слюнка на заразени хора ароматът се проявява в рамките на 30 минути. Той е безопасен за човешки и миши клетки, без да нарушава тяхната функция.

Целта на учените е сензорът да бъде добавен към дъвки или бонбони. Просто ще дъвчете продукта – и ако усетите вкус на мащерка, това може да означава, че сте заразени. Такъв подход може да промени играта в болници, училища и други места с висок риск от разпространение на грип.

Майнел и екипът му планират клинични изпитвания върху хора в следващите две години. Те вече са подали патентна заявка в Европейското патентно ведомство. Ако технологията се окаже успешна, една обикновена дъвка може да се превърне в лесен, достъпен и бърз метод за ранна диагностика на грипа.