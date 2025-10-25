Какво наистина се случва, когато си близо до смъртта: От черни дупки до Бог

Това е въпрос, който е озадачавал най-великите човешки умове през цялата история: какво се случва, когато умрем?

Сега учените ни доведоха с една крачка по-близо до това най-накрая да разберем истината.

Изследователи интервюирали 48 души, които са имали преживявания близо до смъртта (NDEs) и ги попитали какво са видели в последните си мигове, пише Daily Mail.

Техните отговори разкриха изумително разнообразие от видения.

Някои участници описаха, че са видели небесни същества, а един дори каза, че е преживял ужасяващо пътешествие в черна дупка.

Други пък описват грандиозни видения с участието на религиозни фигури и дълбоки емоционални преживявания.

Например, един участник казал на учените: „Отляво пред мен имаше каменни стълби, а Исус беше на върха, облечен в бяла роба“, докато друг описал как „Бог се появил като голяма светлина в далечината“.

И все пак виденията на някои хора за отвъдния живот бяха далеч по-фантастични, включващи странни елементи, които не бихте намерили никъде в Библията.

НЕС са интензивни и често животопроменящи преживявания , които се случват по време на животозастрашаващи ситуации, като например спиране на сърдечната дейност или дихателна недостатъчност.

Според оценките около четири до осем процента от широката общественост е преживяла близкоземно преживяване.

Въпреки изненадващото им разпространение, учените все още се затрудняват да намерят начин за систематично изучаване на подобни интензивни и лични преживявания.

В ново проучване, което в момента очаква експертна оценка , изследователите се опитаха да категоризират преживяванията, свързани с близката смърт, като интервюираха хора за „геометрията“ на техния опит.

Изненадващо, тези интервюта разкриха, че няма двама души, които да са преживели абсолютно едно и също нещо, когато са се приближили до смъртта.

Дори хора, които са имали видения за религиозни фигури като Бог, Исус и ангелите, са виждали коренно различни неща.

Един участник описа как е „станал светъл“ и е видял „Исус отдясно, с брада, облечен в роба, там, за да ми покаже изхода“.

Друг каза на интервюиращите: „Божия сила влезе отпред мен, отдясно. Имах чувството, че искам да вдигна глава, но не можех или чувствах, че не трябва.“

Междувременно друг участник даде невероятно подробно описание на „ангел“, който го е посетил в последните му мигове.

Те казаха, че това същество имало „изящни бели крила, перата невероятно детайлни и наслоени едно върху друго, а лицето му било на гръцки бог, много симетрично и с полирана коса, каквато виждате в гръцките статуи“.

В интервю за Daily Mail, водещият автор д-р Франс Лернер от Пекинския институт по математически науки и приложения обясни как нашият културен произход осигурява „скелето“ за халюцинациите, причинени от преживяване, причинено от близкоземно преживяване.

Това може да обясни защо един от участниците съобщи, че е чул „мъже, четащи Тората“, вместо да вижда християнска иконография.

От друга страна, преживяванията на близка смърт на много хора изобщо не са имали религиозно съдържание и са съдържали много от класическите характеристики на близо до смъртта, като ярки светлини и дълги тунели.

Един участник описа, че е бил „обвит в органичен тунел, който е бил напълно черен, но е имал преливащи се цветове“.

Друг си спомня: „Бях в центъра на огромен светлинен балон, не виждах ръба на този балон, той ме обгръщаше напълно. Мога да кажа, че бях част от него, тази светлина беше най-красивата, виждана някога.“

В няколко трогателни разказа, някои участници дори описаха срещи с близки – включително такива, които отдавна са починали.

„Видях лелите си Елизабет и Лини каквито бяха, когато бяха по-млади жени, познавах ги едва когато бяха на шестдесет-седемдесет години“, каза една от участничките на учените.

Въпреки това, преживяванията на смъртоносна смърт на някои от участниците бяха още по-странни и съдържаха елементи, които биха били по-подходящи за научнофантастичен филм, отколкото за религиозен текст.

Например, един човек си спомнил как е видял черна дупка, казвайки: „Черната дупка изглежда черна отдалеч. Светлината беше толкова ярка, че беше трудно да се видят всички цветове, но те все още бяха там.“

Един участник имал още по-необичайно видение, казвайки на изследователите, че е видял „матрица с много, много точки от мрежата, всички свързани помежду си в множество измерения“.

Те добавиха: „Чувствах, че ако вляза в матрицата, ще мога да пътувам навсякъде във вселената, просто като мисля за това.“

Въпреки че виденията им бяха изключително разнообразни, изследователите също така откриха, че тези преживявания се развиват в четири различни типа пространство.

Първите, които те наричат А-образни форми, са сцени, където зрителното поле е тесен конус.

Изследователите смятат, че това може да се дължи на намален кръвен поток към мозъка, което води до нарушаване на периферното зрение и създава тунелно виждане.

Така наречените B-образни и C-образни форми, от друга страна, се развиват в елиптични или дъгообразни области и вероятно се задействат, когато половината от зрителното поле временно се губи.

Последният тип, известен като C5-форми, се осъществява в рамките на пълно 360-градусов „елипсоидален корпус“.

Интересното е, че изследователите са установили, че хората обикновено преминават от А-образна форма към C5-образна форма с напредването на своето NDE, което предполага, че те споделят една и съща физическа причина.

Изследователите казват, че всички преживявания, свързани с близка смърт (NDE), са причинени от „разрушаване“ на кохерентността между визуалните и други физически входове, които обикновено поддържат чувството ни за телесно единство.

Д-р Лернър обясни, че формата на едно преживяване на близка смърт се дължи на начина, по който зрителното ни поле се променя, когато мозъкът започне да се изключва.

Важно е да се отбележи, че според нея това не означава, че има отделна душа или че нашето съзнание е способно по някакъв начин да напусне тялото.