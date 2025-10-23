Сфери в Германия не могат без мигранти

Гледачи на възрастни хора, строители, автобусни шофьори - редица сфери в Германия не биха могли да функционират без хората с мигрантски произход

Една четвърт от работещите в икономиката са с мигрантски произход

Без хората с мигрантски произход за редица професии в Германия трудно би се намерил персонал. Особено що се отнася до тези, в които има недостиг на квалифицирана работна ръка или най-малкото съществува такава заплаха.

Официалните статистически данни сочат, че миналата година например 60 процента от заварчиците са били с мигрантски произход. При готвачите и производителите на храни процентът е 54. Изключително висок е техният дял и в строителството (48 на сто), сред шофьорите на автобуси и трамваи (47 процента), в месопреработването (46 процента) и сред обслужващия персонал в заведенията (45 на сто).

„Хората с мигрантски произход поддържат нашата икономика, респективно страната. Те често упражняват професии, свързани с основни услуги от обществен интерес, поради което имат голямо обществено значение“, казва Магдалена Полочек от Института за икономически и социални науки, цитирана от АРД.

Има обаче и професии, в които кадрите не достигат, но имигрантите в тях не са много - например спешната помощ (осем процента), съдебната администрация (девет процента) и селското стопанство (15 на сто).

И извън сферите, в които има дефицит на персонал, има такива, в които работят малцина с мигрантски произход: в полицията например са само седем процента, в администрацията са девет, в училищата са между девет и 12 на сто, във финансовите служби - десет. Не са много и хората с мигрантски произход сред държавните служители и застрахователите - по девет процента.

Особено много хора с мигрантски произход работят и по почистването на сгради - 50 процента, по полагането на грижи за възрастните хора и в автомобилостроенето - по 32 на сто.

Като цяло в икономиката над една четвърт (26 процента) от заетите имат мигрантски произход - това съгласно дефиницията на Федералната статистическа служба означава, че самият човек или поне един от неговите родители е пристигнал в Германия след 1950 година. Техният дял от населението като цяло е почти толкова висок - 25,6 процента, посочва АРД.

(От Дойче веле)