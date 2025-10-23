Американска лаборатория ще търси едра шарка или чума, убили бебета, погребани в крепостта "Ряховец"

Изключително успешен десети археологически сезон отчетоха изследователите на средновековната крепост „Ряховец“ край Горна Оряховица, съобщи БНР. Сред най-интересните открития са многобройни детски погребения, чиито останки ще бъдат изследвани от американска лаборатория за наличие на бактериално ДНК от едра шарка или чума.

„Имаме над 10 детски гробчета, някои от тях са на недоносени бебета. Впечатлява грижливото отношение – всички са с оформени тухлени съоръжения и покрити с плочи. Такова внимание е рядкост за Средновековието“, разказа ръководителят на разкопките Илиян Петракиев.

Археолозите предполагат, че на мястото е съществувал манастир, тъй като в църковния притвор е открит ктиторски гроб на дете на 14–15 години, положено с везана със сребро копринена дреха и две сребърни копчета – едното изключителна рядкост.

Сред находките има и бронзова реликва, закопчалка за книга и предмети, свързани с книжовна дейност, което според професор Хитко Вачев доказва, че „Ряховец“ е била част от укрепителната система и духовната зона на старата столица Търново.

Археолозите развиват и детска археологическа школа, в която вече са участвали над 350 деца.

Проучванията се финансират от Община Горна Оряховица, която през последните години удвоява бюджета за разкопките. През ноември най-ценните находки от „Ряховец“ ще бъдат показани в изложба в историческия музей в града.