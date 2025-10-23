Празна зала - това е отношението, което Европейският парламент демонстрира към поискания дебат от ПП!

Според ЕС Върховенството на закона означава „всички власти да действат в рамките на ограниченията им по закон, в съответствие с ценностите на демокрацията и основните права, и под контрола на независими и безпристрастни съдилища.“

Затова днес искам да попитам за какво точно се бори опозицията?

Това, което виждаме, е натискът на една политическа партия върху независимата съдебна система - осъзнат, последователен, целенасочен.

Това са същите хора, които: подписаха лъжлива клетвена декларация пред президента (установено от КС); арестуваха незаконно лидера на опозицията без нито едно съдебно решение (установено от съда); имат обвинение за измама с документи; имат обвинение за опит за принуда на министър.

Доверието в тях в ЕП е толкова голямо, че в залата присъстваха 30 от 720.