Изкуственият интелект убива Wikipedia

Посещенията в търсачката драстично намаляват

Разкриха фалшив математически пробив на ИИ

Wikipedia често е описвана като „последният добър уебсайт“ в един интернет, все по-залят от токсични социални мрежи и съдържание, генерирано от AI. Но изглежда, че дори онлайн енциклопедията не е напълно имунизирана срещу по-широките тенденции - посещенията от хора са намалели с 8% спрямо миналата година, според нова публикация в блога на Маршал Милър от Фондацията „Уикимедия“, цитирана от dir. bg

Фондацията работи активно, за да разграничава човешкия трафик от ботовете, а Милър пише, че този спад, наблюдаван „през последните няколко месеца“, е станал очевиден след актуализация на системите за откриване на ботове. Новите данни показали, че „по-голямата част от необичайно високия трафик през май и юни е идвала от ботове, създадени така, че да избягват засичане.“

Защо трафикът спада? Милър посочва като основна причина „въздействието на генеративния изкуствен интелект и социалните медии върху начина, по който хората търсят информация“ - особено тъй като „търсачките все по-често използват генеративен AI, за да дават отговори директно на потребителите, вместо да ги препращат към сайтове като нашия," и „по-младите поколения търсят информация в социални видео платформи, а не в отворения уеб.“ От Google обаче оспорват твърдението, че техните AI обобщения намаляват трафика към други сайтове.

Междувременно, OpenAI отново се озова в центъра на буря - този път заради твърдение, че моделът GPT-5 е решил 10 нерешени задачи на Ердьош и е постигнал напредък в още единадесет. Директорът по продуктите Кевин Уейл публикува пост в X, обявявайки „математически пробив“, но се оказа, че компанията е направила груба грешка.

Математикът Томас Блум, създател на сайта erdosproblems.com, опроверга твърдението само часове по-късно. Той поясни, че бележката със статус „отворен“ в сайта му не означава „неразрешен от никого“, а просто, че самият той не знае решение. GPT-5 всъщност е намерил вече публикувани научни трудове, а не е създал нови доказателства. Това превърна предполагаемия научен пробив в комуникационен провал. Реакцията в научните и технологичните среди беше мигновена. Шефът на DeepMind Демис Хасабис нарече ситуацията „неудобна“, а легендарният Ян Лекун от Meta саркастично коментира, че OpenAI е станала „жертва на собствения си шум“. След вълната от критики компанията премахна оригиналните публикации и официално призна грешката си.

