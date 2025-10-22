Радев печели, но не съвсем

Амортизиралата ни система има отчаяна нужда от конкуренция

Радев печели този рунд. Това е без никакво съмнение - колкото и да обясняват, че това е евтин ПР, летвата е на абсолютното дъно и фактите са, че той се качи в шкодата. Докато други няма да посмеят да го направят дори за ПР. У нас съвсем има разделение на политическата класа от простолюдието, като колкото и да се обяснява на бедния и закъсал електорат, той няма как да вярва на хора в София, зад охрани, огради и цели институции.

Радев печели, ама не съвсем. Защото този ПР му носи позитиви на личността, но президентската институция няма отговорност, с която да понесе негатив. Ако той слезе от президентството и направи партия ще е време за позиции. Шкодата е супер ход, но с тези идеи за „алтернатива“ вече видяхме до къде се стигна - и Кирил Петков, и Слави Трифонов спечелиха едни избори и не успяха да вземат властта.

Това ще зависи какъв гръбнак си изгради Радев, какви хора има около него и каква посока ще избере.

Да, докато няма избори не бива да се прибързва, но ние още бюджет не сме започнали за 2026 г., което е ясен знак, че такива вероятно идват. Трябваше президентът вече да е доста напреднал със заявката си ако иска да покаже, че е сериозен.

Къде е статусът за вдигане на данъците и заемите, които предстоят? Къде говори за забраната за гориво от Русия? Защото позицията за Украйна, че „трябва да има мир“ е лесна и невинна, но за сериозна заявка трябва и позиция по трудните въпроси.

Очевидно е също така, че неговите позиции гравитират около електората МЕЧ, Величие и Възраждане. Очевидно е обаче, че той настоява да се харесва на „демократичната общност“. Същата грешка, която Борисов прави от години.

В крайна сметка дали ще спечели или не, би било добре президентът да направи сериозна заявка в политиката. Амортизиралата ни система има отчаяна нужда от конкуренция.