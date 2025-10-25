Смразяващите предсказания на Нострадамус за края на 2025 г.: Пророкът намеква за „тихото“ падение на Запада

С наближаването на 2025 г., писанията на Нострадамус продължават да пленяват и да смущават тези, които ги изучават, пише Daily Mail.

Може би най-смразяващата тема в неговите четиристишия е призракът на войната, тъй като един пасаж, в който се споменава за Марс, управляващ сред звездите и светилищата, оцветени с кръв, е свързан от съвременните тълкуватели с възможността за Трета световна война.

Проучвания на Атлантическия съвет и RAND Corporation оценяват риска от голям глобален конфликт до 2026 г. на до 30 процента.

Нарастващото напрежение в Тайванския проток, продължаващата война в Украйна и търканията между НАТО и Русия подхранват този наратив.

Нострадамус е писал: „Когато Марс управлява пътя му сред звездите, човешка кръв ще поръси светилището.“

„Три огъня се издигат от източните страни, докато западната губи светлината си в мълчание.“

Тези линии са свързани с нововъзникващи сили на Изток, докато „мълчаливото затихване на светлината на Запада“ се тълкува като упадък на западното влияние и стабилност.

Френският астролог също така е предвидил нови войни, епидемии и падане на космическо огнено кълбо от небето, което някои смятат за астероид или атомна бомба.

Марс, символизиращ война и агресия, предполага период, доминиран от насилие, докато „човешка кръв ще поръси светилището“ предполага страдание дори в свещени или защитени пространства.

„Трите огъня“, издигащи се от Изтока, често се тълкуват като конфликти или появата на могъщи държави в Азия, докато избледняващата светлина на Запада показва отслабващо влияние или власт.

Нострадамус е бил френски лекар, астролог и известен гадател.

Обучен като лекар, той натрупал опит в лечението на жертви на чума, което му спечелило репутация на човек с медицински познания.

По-късно той става известен с астрологията, гадаенето и пророческите си писания, най-вече с „Пророчествата“, публикувани за първи път през 1555 г.

„Пророчествата“ е сборник от 942 поетични четиристишия, написани в загадъчен, алегоричен стил, обхващащи война, природни бедствия, политически катаклизми и обществени промени.

Неговите писания са тълкувани и като предвиждане на космическа заплаха: „От космоса ще се издигне огнено кълбо, предвестник на съдбата, умолява светът.“

"Наука и съдба в космически танц, съдбата на Земята, втори шанс.“

Някои интерпретират това като астероид или комета, докато други предполагат, че може да се отнася до атомна бомба, крайната пресечна точка между науката и съдбата.

Той прогнозира, че ресурсите ще се изчерпят, сценарий, зловещо отразен в настоящата ситуация в Украйна, съобщи PennLive.

„Чрез дълга война цялата армия е изтощена, така че не може да намери пари за войниците; вместо злато или сребро, те ще стигнат до кожа за монети, галски месинг и полумесец“, пише той.

Тази година доклади потвърдиха, че войниците в продължаващи конфликти са все по-изтощени, което прави визията на Нострадамус за изчерпани ресурси зловещо резонансна.

След като разчитаха до голяма степен на американска помощ от началото на войната, последните съкращения принудиха европейските съюзници да запълнят празнината, което оказва още по-голям натиск върху вече разтегнатата коалиция.

Нострадамус също така е предвидил, че с края на една война, в Англия може да избухне друга, придружена от смъртоносна чума: „Кралството ще бъде белязано от толкова жестоки войни, че ще се появят врагове отвътре и отвън.“

„Голяма чума от миналото се завръща, няма по-смъртоносен враг под небето.“

Някои тълкуват това като последици от Брекзит или потенциален конфликт за монархията.

Той дори предвиждаше климатични бедствия в Бразилия, дом на амазонската тропическа гора: „Градина на света близо до новия град, по пътя на кухините на планините: тя ще бъде заловена и потопена във Ваната, принудена да пие води, отровени със сяра.“

Друг повтарящ се мотив е възходът на „мистериозен лидер“, който може да създаде „водна империя“, вероятно символизиращ променящи се съюзи или нови центрове на власт в стратегически морски региони, особено актуални в днешния непредсказуем глобален пейзаж.

Нострадамус често е цитиран за това, че е „предсказал“ важни исторически събития, включително възхода на Адолф Хитлер, Френската революция и убийството на Джон Ф. Кенеди, въпреки че тези интерпретации са до голяма степен ретроспективни.