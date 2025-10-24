НАСА потвърди: Нов спътник се движи около Земята

Астероидът е твърде малък и тъмен, за да се наблюдава с просто око

Астрономите от НАСА потвърдиха, че Земята вече има втори спътник – малък астероид, обозначен като 2025 PN7, който се е установил в стабилна орбита около нашата планета и ще остане близо до нея до около 2083 година, съобщават от Meteo Balkans.

Новият небесен обект, с диаметър между 18 и 36 метра, не е истинска луна, а т.нар. квазиспътник – астероид, който обикаля около Слънцето по орбита, почти идентична с тази на Земята. Това означава, че той се движи синхронно с планетата ни, като я следва и изпреварва в различни моменти, без да бъде гравитационно обвързан с нея.

2025 PN7 е открит на 29 август 2025 г. от системата Pan-STARRS на остров Мауи, Хаваи – една от най-модерните програми за откриване на обекти, близки до Земята. След подробен анализ експертите на НАСА и Международния астрономически съюз потвърдиха, че астероидът ще остане в орбита близо до Земята поне още шест десетилетия, преди гравитационното влияние на други планети да го изтласка по нова траектория около Слънцето.

Разстоянието между Земята и 2025 PN7 варира между 4 и 17 милиона километра, което е около десет пъти по-далеч от Луната. Неговата орбита е леко елиптична и с минимален наклон от 2 градуса. Тези особености му придават характерното „танцово“ движение – ту изпреварва, ту изостава от Земята, но никога не се отдалечава прекалено.

Астероидът е твърде малък и тъмен, за да се наблюдава с просто око – дори най-мощните любителски телескопи не могат да го засекат. Неговата яркост е около 24-та звездна величина, което го прави видим само за професионални обсерватории.

Според учените откритието има голяма научна стойност, защото дава възможност да се изследва поведението на малки небесни тела, движещи се в орбитален резонанс със Земята. Подобни обекти помагат да се разберат по-добре гравитационните взаимодействия и стабилността на орбитите в близост до нашата планета.

НАСА дори обмисля бъдеща мисия до 2025 PN7, тъй като той е леснодостъпен и стабилен – идеален кандидат за изследване на състава на астероиди и техните повърхности.

Земята вече е имала и други подобни спътници:

2003 YN107 – придружаваше планетата между 1996 и 2006 г.

2016 HO3 – все още се намира близо до орбитата на Земята.

2020 CD3 – бе временно уловен от гравитацията на Земята, но напусна орбитата ѝ през 2022 г.

Новият обект 2025 PN7 обаче е най-стабилният от всички откривани досега и ще остане наш спътник в продължение на десетилетия.

Астрономите са категорични, че астероидът не представлява заплаха за Земята – орбитата му е напълно безопасна и няма никакви индикации за възможен сблъсък в обозримо бъдеще.