Фактчек на фактчекърите, платени от Сорос

Финансираната от Сорос група за цензуриране и дискредитация на неудобните политически противници, както и за потискане на неудобното за правилната пропагандна линя, платформа – factcheck.bg се хвърлила да изобличава Костадин Костадинов в дезинформация.

Навремето се бяха опитали да се занимават и с мен, но се оказаха. Сега хранениците на Сорос са се хвърлили да защитават еврозоната. Да видим в какво се състои дезинформацията, в която обвиняват Костадинов.

Младата и симпатична девойка Теодора Станимирова, явно се е уловчила в използването на изкуствения интелект, за да опровергае тезите му, изложени в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ от 5 октомври 2025. Та младата дама с повърхностни икономически познания, разчитайки на „интелекта“ на ChatGPT е написала един текст, който изглежда интелигентно.

Девойка се хваща за това доколко Костадинов е бил прецизен в изказа си. Тя е права. Дотолкова, доколкото терминът „технически фалит“, означава „състояние, при което задлъжнелият не е обявил фалит пред правна институция“.

Разбира се, еврозоната засега не е обявявала технически фалит пред никого. Видяхме как ЕЦБ напечата няколко ТРИЛИОНА евро през последните години. През 2023 балансът ѝ беше почти 9 трилиона евро, при собствен капитал малко под 11 милиарда евро. Финансистите наричат това левъридж – „усилване, ускорение, лостов ефект“.

За тези, които се затрудняват в сравнително прости аритметични финансови сметки да обясня, че „усилването“ в случая е около 100 ПЪТИ. Какво означава това на практика? Че при обезценка от 1% на активите, капиталът на ЕЦБ се изпарява и тя става неплатежоспособна.

За непредубедените все пак да поясня, къде е „грешката“ на Костадинов. Предполагам, че мнозина от вас използват взаимнозаменяемо два термина, които в разговорния език са синоними – технически и практически. Да, редно е било да използва термина „практически“ еврозоната е във фалит, използвал е другия синоним - технически.

Който не вярва, че еврозоната е практически във фалит може да види графиката на нетните кредитори и нетните длъжници в еврозоната. По-долу е графиката на нетните кредитори и нетните длъжници. Само много невеж и предубеден човек няма да види системната неплатежоспособност на част от страните в еврозоната. За жалост не можах да намеря по-актуална графика, която би отразила и спадащата платежоспособност на Германия като основен кредитор последните две години. Ситуацията е меко казано плашеща.

Да направя и аз един фактчек, на фактчекърката Станимирова. Младата дама чувала ли е термина несъстоятелност? Ще ѝ помогна – това освен състояние на неспособност да се изплащат дължими пари навреме от дадено лице“ означава и когато активите ти не са достатъчни да покриват задълженията ти.

Станимирова е права, че ЕЦБ не може да фалира, защото може да напечата колкото евро са нужни за да покрие задълженията си. В този смисъл е права. НО … има едно малко но. Понеже младата дама не е учила икономика, а разчита на ChatGPT, пък и не е чела книги, не знае какво се случва, когато една централна банка започне да печата неконтролируемо пари без покритие. Младите не обичат да четат книги дори художествени. Ако беше прочела поне „Черния обелиск“ на Ерих Мария Ремарк, щеше да има дори и бегла представа какво се е случило в Германия по време на Ваймарската република.

За да не се задълбочава и да мъчи ChatGPT, случила се е хиперинфлация. Нещо подобно се случи и в България в края на 90-те години на миналия век, когато тя вероятно се е раждала.

Та, драга ми госпожице Станимирова, права сте! ЕЦБ няма да фалира. Нея направо ще я затворят. Ще фалират голяма част от бизнесите и гражданите на европейския съюз.

По нататък в текста, госпожицата разсъждава на тема как България нямало да плаща дълговете на затъналата в дълговото блато Франция и останалите страни.

Явно е толкова млада, че не е обърнала внимание на изявлението на Марио Драги преди 13 години – на 26 юли 2012 година той заяви – Whatever it takes. Да, няма да превеждаме пари за спасяването на Франция, но ще трябва да купуваме дълговите и ценни книжа, лихвата, на които към днешна дата са само 79 базисни пункта над германските. Питайте ChatGPT какво означава това.

Между другото може да попитате ИИ какви изводи има в доклада от 2022 на същия Марио Драги? Ще се изненадате, ако разбира се, разберете материята, без да прибягвате до помощта на ИИ.

Госпожицата формално е права, че няма законово изискване да покриваме дълговете на Франция и ако се наложи да се помага това би трябвало да стане през Европейския механизъм за стабилност. Младите хора вярващи безрезервно в официалната пропаганда изпитват затруднения да направят разлика между това, което е записано в различни европейски документи и практиката.

Ще ѝ дам пример. Съгласно критериите от Маастрихт, дългът към БВП не може и не бива да е над 3%. Франция през 2020 е 8.93%, 2021 - 6.58%, 4.74%, 2023 – 5.45%, 2024 -5.79%, 2025 – 5.46%. В следващите години се очаква все да е около 6% и повече. И какво като Франция не спазва критериите?! Нищо! То и България не ги спазва, ама ще ни вкарат в капана еврозона.

Тази смела и сърцата „журналистка“ досега не е написала нищо по въпроса с манипулацията на данните за бюджетния дефицит и дезинформацията, която използва българското правителство за да ни набута в еврозоната. Ама за тази работа трябва да си наистина журналист.

Да ти стиска да напишеш истината.

Пък и да имаш професионални познания по темата.