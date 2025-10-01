Пеевски: Давам Прокопиев и мрежите на Сорос на ДАНС и прокуратурата, те ограбиха България

Още по темата: Пеевски: Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен 30.09.2025 07:50

"Давам Джордж Сорос, Иво Прокопиев и мрежите им на ДАНС и прокуратурата - за това, че ограбиха България. Данните за грабежа ще подадем и в Америка, ако е нужно".

Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в кулоарите на парламента.

"Бих подал сигнал до прокуратурата за Иво Прокопиев, за Сорос и за всичките им мрежи. Ще внеса сигнал и до ДАНС. Много данни имам за тях, ще видите тепърва. И за Сорос, и за Прокопиев, за цялата им група, ограбила България. Тепърва ще има разкрития. Твърдо решени сме, че ще подадем и в Америка данни за техните престъпления", закани се Пеевски.

На въпрос вярно ли е твърдението на опозицията ПП-ДБ, че има зееща дупка в бюджета, Пеевски отговори:

„Коя опозиция?! ПП-ДБ са тотално неадекватни. Това са едни крадци, които ограбиха митниците и всички проблеми са заради тях! Те нямат право да предлагат нищо. Крадците нямат право да говорят за митници. Нямат право да коментират приходи и бюджет, защото те ограбиха държавата", каза още Пеевски.