Пеевски: Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен

Вече близо 30 години дезинформацията и цензурата, налагана от вплетените в мрежата му медии, подменят моралните ценности с джендър идеологии, обяви лидерът на ДПС-Ново начало

"Само преди дни прокситата на Джордж Сорос и регионалният му наместник Иво Прокопиев от ПП-ДБ отправиха доноси и клевети, с които да се опитат да лишат България от 6 млрд европейски ресурс по ПВУ. И това е само един от примерите за това как тази мрежа от временни политически проекти, неправителствени организации, лобистки структури и медии действа. Безскрупулни, алчни и корумпирани, кресливи самозванци, които са консуматори на ресурс и защитници на чужди интереси".

Това заяви в своя позиция до медиите лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

"Вече близо 30 години дезинформацията и цензурата, налагана от вплетените в мрежата на Сорос и неговите български олигарси, медии и медийни организации системно манипулират и са използвани като мощна лобистка структура, която да диктува обществените и политически процеси и да подменя моралните ценности с джендър идеологии", отбелязва той.

"Най-опасното е това, че представителите на тази мрежата от организации се самопровъзгласиха за единствен морален стожер, а под тази лицемерна маска упражняваха и продължават да се опитват да упражняват нерегламентирано въздействие както върху демократични процеси, като изборите, решенията на МС и НС, така и върху цялостната държавна политика в различни сектори, да въздействат върху решенията на съда, овладявайки медии и журналисти, за да осъществяват системно антидържавна и антинационална политика на клевети, манипулации и открита диверсия, насочени срещу България", коментира Пеевски.

Време е за решителна битка за държавата. Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен.

"Затова отново внасяме в Народното събрание проект за създаването на Временна комисия за установяването на факти и обстоятелства, свързани с дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации, които финансират български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт.

Призовавам всички демократично мислещи и милеещи за свободна и европейска България да подкрепят създаването на тази комисия, като знак към хората, че на тази несправедливост ще бъде сложен край веднъж завинаги.

Призовавам ги - не се страхувайте! Не допускайте да ви превърнат в свои заложници! Ние знаем с какви методи на изнудване и принуда действат, как клеветят и очернят през завладяните си медии, но вие трябва да знаете, че България трябва да бъде освободена от мъртвата хватка на Сорос и соросоидите. Заради децата ни, заради бъдещето им! За да имаме държава с главно “Д” и хората да бъдат спокойни, че най-хубавото предстои. От нас зависи", категоричен е лидерът на ДПС-Ново начало.