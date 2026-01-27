МВнР с гневна позиция: Скопие отново отправя мъгляви и манипулативни твърдения

Още по темата: Тимчо Муцунски: Край на националните отстъпки към България и други държави 27.01.2026 10:23

Министерството на външните работи на Република България изразява дълбоко разочарование от продължаващия неконструктивен подход на официално Скопие и липсата на откритост в комуникацията с обществеността, посочват в официално съобщение от институцията.

За пореден път министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония говори за „инициатива на по-големи и по-влиятелни държави членки на ЕС“ за организиране на среща между министрите на външните работи на България и Северна Македония. Не за първи път официално Скопие отправя подобни мъгляви и манипулативни твърдения.

Европейският консенсус от 2022 г. е приет с пълно единодушие от всички държави членки на ЕС, както и от самата Република Северна Македония. В този смисъл, за пореден път обръщаме внимание, че диалогът е институционален между страната-кандидат и ЕС. Единствено и само от Скопие зависи изпълнението на всички разписани в консенсуса мерки, с цел напредък в процеса на европейска интеграция.

Винаги сме били отворени за открит диалог по всички останали въпроси. За съжаление, министър Муцунски демонстрира нежелание да се ангажира не само на думи, а и на практика с воденето на такъв откровен диалог. Последният пример за това е отклонената покана за негово посещение в София на 25 ноември 2025 г. за отбелязване на делото на Св. Климент Охридски – значима историческа личност от общата за двете държави история.

Що се отнася до направените от министър Муцунски внушения и оценки за подхода на България по представения проект на плана за правата на общностите, напомняме, че същият беше отхвърлен от българската общност в Северна Македония като неприемлив поради отсъствието в него на фундаментални принципи за гарантиране защитата правата на човека. Очакваме легитимните искания на нашите сънародници в Северна Македония да бъдат чути.