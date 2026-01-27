Севделина Арнаудова, ПР-ът на Борисов: Не ви ли е срам? Кирил Петков не е сам автор на арестите ни

Сигурно сега ще ядосам много хора - и сред своите, и сред чуждите… Но Кирил Петков не е сам автор на арестите ни. Не е стоял сам в кабинет 1 на МС (кабинетът на премиера) и знам от него, че не си е измислил сам цялата оперативна комбинация - белезници, претърсвания, арести! Това написа в социалните мрежи Севделина Арнаудова, пиарът на председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.

"И този статус не е защита на Кирил Петков, както мнозина ще го използват, ние двамата с Кирил Петков сме си казали всичко по тази тема, даже и повече - той поднесе извиненията си. Този статус е защита на фактите и на всички събития от онази вечер на 17-ти март 2022 г. И този статус не е в защита на всички останали, които от 10:00 ч. (по свидетелските показания) са били до Кирил Петков буквално и преносно във въпросния ден в кабинета му и зад гърба му. Които днес ни биват представяни за “достойни” пазители на държавността и правовия ред! Не ви ли е срам да хвърлите цялото гнусно авторство от онази нощ само и единствено на Кирил Петков? И ви питам аз - чуждата?! Не бързайте да обвинявате, че правя публична интрига, защото изобщо не ме интересува вашата партийна кухня, сами си я запалихте. Казвам само, че Кирил Петков остана сам днес, а не беше така на 17-ти март 2022 г. (денят на арестите).

По-рано днес полицай от ГДНП свидетелства, че обиските и арестът на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова са били обсъждани в Министерския съвет с тогавашния премиер Кирил Петков. Той е подсъдим за длъжностни престъпления, във връзка с ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова, извършен през март 2022 година.