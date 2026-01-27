Изборите за парламент най-рано на празна неделя

Президентът Илияна Йотова насрочи консултации по домовата книга до 30 януари, след това предстоят разговори с парламентарните партии

В петък разговорите са с шефовете на Сметната палата

Утре държавният глава посреща ръководството на БНБ

Извънредните избори да Народно събрание ще са най-рано на Томина неделя, наричана още празна неделя (първата след Великден, която тази година се пада на 19 април). До 30 януари президентът Илияна Йотова ще провежда консултации с възможните служебни министър-председатели, посочени в конституционния списък.

След това ще има нов кръг от консултации - с парламентарните партии. “От разговора с потенциалните кандидати ще зависи и това какъв ще бъде разговорът с парламентарните групи. Независимо дали съм съгласна с последните промени в Конституцията, в никакъв случай няма да допусна този процес да бъде формален”, увери президентът.

“Целта на служебния кабинет са преди всичко нормални, честни избори по правилата, за да можем поне от части да върнем доверието на хората в изборния процес”, коментира още Йотова.

От “Дондуков” 2 пуснаха график на предстоящите консултации според който днес президентът ще приеме на “Дондуков” 2 управителя и подуправителите на Българската народна банка. Предвиден е час разговор с всеки от четиримата поканени - Димитър Радев, Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

В четвъртък държавният глава Илияна Йотова ще приеме омбудсмана Велислава Делчева и зам- омбудсмана Мария Филипова, а в последния работен ден от седмицата председателя и зам.-председателите на Сметната палата Димитър Главчев, Маргарита Николова иСилвия Къдрева.

Първата среща бе с председателя на 51-ото Народно събрание Рая Назарян. “Едно политическо лице не бива да е служебен премие, нужно е усещане за безпристрастност”, каза председателят на НС Рая Назарян след среща с президента.

Назарян допълни, че вътрешният министър също трябва да е максимално безпристрастен и отдалечен от политическите формации. Тя обясни, че с президента са обсъдили какво е най-важно за този служебен кабинет, каква да бъде фигурата на служебния премиер и на вътрешния министър. “Това е с цел да се постигне широко доверие в избирателите. Основните функции на служебния кабинет са да поддържат държавата до избиране на редовно правителство и да обезпечи провеждането на честни и прозрачни избори”, каза председателят на парламента.

Представители на различни партии не пропуснаха да пробутват единствения лансиран до този момент участник в домовата книга- Андрей Гюров. Кандидатурата му горещо предлагат ППДБ и МЕЧ.

След консултациите с парламентарните партии президентът по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.