Ивелин Михайлов: Извикаха ме служители от КПК в един гараж на мол, отправиха ми предложение

Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов заяви в предаването „Лице в лице“, че изборът на служебен премиер е решаващ за честността на изборите.

„Има значение кой е служебен премиер. Когато той е назначен от Делян Пеевски и Бойко Борисов, имаме нагласени избори. Народът загуби вяра в тях. Най-добрият вариант е Андрей Гюров. Той може да донесе баланс“, заяви Михайлов.

Според него издигнатият от ПП–ДБ подуправител на БНБ „би подобрил ситуацията“.

Михайлов отправи и сериозни обвинения за купуване на гласове по време на управлението на Бойко Рашков като вътрешен министър.

„Когато беше министър на вътрешните работи Бойко Рашков, в общината, в която аз живея, ГЕРБ си купиха гласовете 100%. Аз знам движението на парите – кои хора дават, кои са купувачите, за кои хора се купуват. Властта не се интересува от доказателствен материал“, каза лидерът на „Величие“.

Той заяви още, че срещу него и близки до партията му продължават проверки, които определя като незаконни.

„Продължават да ни проверяват. Незаконно влязоха в дома ми. При положение, че съм депутат, нямат право да вземат компютри и устройства. Влязоха, взеха ги. Задържаха петима души, близки до мен. От КОНПИ не придвижват документите“, обясни Михайлов.

По думите му е имало и опит за убийство на координатор на партията в Гоце Делчев.

Лидерът на „Величие“ коментира и темата за антикорупционните органи, като заяви, че се прави опит за закриване на КОНПИ и КПК.

„Искат да закрият КОНПИ като заметат всички следи и да прехвърлят хората в ДАНС. КПК беше закрита на второ четене в комисия. Управляващите ни потърсиха за подкрепа чрез посредник. Искат да подкрепим закриването на КПК“, каза Михайлов, като подчерта, че от партията му настояват всички случаи първо да бъдат разследвани.

Той твърди още, че е бил потърсен от служители на КПК с предложение за участие в управляващото мнозинство.

„Извикаха ме двама служители от КПК в един гараж на мол. Казаха ми да заменим ИТН в управляващата сглобка. Правителството падна заради разногласия за пари, не заради протестите“, коментира Михайлов.

В заключение той заяви, че средствата по Плана за възстановяване и устойчивост са отишли в частни ръце и настоя за промени в изборния процес.