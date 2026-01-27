Тимчо Муцунски: Край на националните отстъпки към България и други държави

Още по темата: Тимчо Муцунски: Македония остава ангажирана с европейската интеграция и диалога със София 23.12.2025 10:32

Тези дни имаше поредна инициатива от Брюксел за организиране на среща

Министърът на външните работи и външната търговия на РС Македония Тимчо Муцунски заяви, че Брюксел наскоро е инициирал поредна среща с България за деблокиране на европейската интеграция на страната.

Муцунски заяви по телевизия „Сител“, че фокусът в европейската интеграция е предимно върху вътрешните реформи и че е доволен и от Брюксел, отбелязвайки, че Планът за действие за защита на малцинствата е бил приветстван от няколко държави членки. Той обаче подчерта, че липсва диалог за намиране на решение на най-сложния проблем.

„През декември имаше сериозни инициативи от няколко по-големи и влиятелни държави членки на ЕС, съвместно с ръководството на ЕС, за организиране на среща между мен и колегата ми Георгиев. Като правителство бяхме помолени да предложим няколко дати, казахме, определихме датата, но за съжаление нямаше положителна обратна връзка от София. Тези дни имаше поредна инициатива от Брюксел за организиране на среща. Отново сме на разположение, когато другата страна е готова, за да обменим аргументите си, да изразим обективните си опасения, опасенията си, че дори конституционните изменения да бъдат приети отново, страната ни ще бъде поставена в същото положение поради въпроси, свързани с идентичност, история и език. Нека изразим опасенията си относно неизпълнението на решенията на Международния съд по правата на човека от съседна България, нека обсъдим като съседи, които през последните месеци например по Коридор 8, че можем да постигнем успех, ако искаме”, коментира Муцунски, цитиран от „Нова Македония”.

За решение, добави той, са необходими двама души, добра воля и дискусия в духа на европейските ценности. Нашето правителство е готово да проведе такава дискусия днес, утре и всеки ден, независимо от резултата от изборите в София.

„Когато обсъждаме с представители на държавите-членки на ЕС, в ЕК, винаги има опит да се намери решение. За съжаление, не мога да споделя тези идеи с обществеността сега, защото те ще бъдат отхвърлени в същия момент. Има още идеи. Гражданите трябва да знаят, че няколко фундаментални въпроса са от решаващо значение за нас. Първо, да сложим край на националните си отстъпки, не само към България, но и към всяка държава, която посегателства върху нашите идентичностни характеристики – език, култура, история. Нашето очакване е също така македонските национални малцинства, живеещи извън нашите граници, особено тези в държавите-членки на ЕС, да получат европейско отношение”, добави Муцунски.

Той оцени, че може би поради изборния процес в България, „видяхме неправилен подход към Плана за действие за малцинствата“.