Виктор Орбан: Време е европейските фермери да се обединят срещу Украйна

Заплашват местния селскостопански сектор и продоволствения суверенитет

Те протестират в Страсбург и изискват оставката на Урсула фон дер Лайен

Унгарският премиер Виктор Орбан използва социалните мрежи, за да призове европейските фермери да се обединят срещу вноса на селскостопански продукти от Украйна, който според него заплашва местния селскостопански сектор и продоволствения суверенитет.

Според Орбан в Европа се води невидима борба между търговските вериги и производителите. Той твърди, че евтиният внос от страните от Меркосур и Украйна е от полза само за големите търговци на дребно, а не за европейските фермери.

Унгарският премиер смята, че без надеждна защита на местното земеделие, континентът може да загуби продоволствената си сигурност. Ето защо той призова фермерите да се обединят, за да защитят интересите си.

“Докато в Унгария има национално мислещо правителство, споразумението с Меркосур никога няма да бъде одобрено”. Това заяви Орбан във видео във Facebook. Mинистър-председателят призова фермерите да издържат, като добави, че са били измамени. “Фермерите са гневни, защото не само е взето решение срещу тях, но и са били “взети за глупаци”, каза той. Орбан отбеляза, че всяко международно търговско споразумение трябва да бъде одобрено от националните парламенти.

Tой добави, че Урсула фон дер Лайен е надхитрила националните парламенти, като е създала помощно правило, според което подписаното споразумение може междувременно да се прилага временно. “Ето защо фермерите са гневни - не става въпрос само за икономическите въпроси на Меркосур, не само за бъдещето на селското стопанство, но и за факта, че фермерите бяха измамени, националните парламенти биват заобикаляни и се вземат решения, които са в ущърб на земеделците. Именно затова сега те демонстрират в Страсбург и изискват оставката на Урсула фон дер Лайен. Те имат право”, коментира Орбан. Преди това той отправи остри критики към Зеленски след речта му в Давос.