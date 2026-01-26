Десетки хиляди без парно в Херсон, след 24-часов руски обстрел на местната ТЕЦ

Интензивен руски обстрел е извадил от строя Херсонската топлоелектрическа централа, която осигурява топлоснабдяването на десетки хиляди жители на областния център в Южна Украйна.

"В неделя, 25 януари, врагът обстрелва умишлено Херсонската ТЕЦ с дронове и артилерия. Обстрелът почти не спря през целия ден. Тя беше единственият източник на топлина за десетки хиляди жители", заяви председателят на борда на директорите на "Нафтогаз Украйна" Сергий Корецки, цитиран от РБК-Украйна.

По думите му, руснаците се опитват да лишат станцията от възможността да възстанови оборудването си.

"Заедно с местните власти правим всичко възможно, за да осигурим на жителите на Херсон алтернативни източници на топлина“, каза Корецки и добави, че държавната компания е започнала доставките на 950 газови отоплителни уреди заедно с бутилките. Предприемат се и други мерки за осигуряване на резервно захранване.

Корецки подчерта, че ситуацията с топлоснабдяването в Херсон е една от най-критичните в Украйна.

Херсонската ТЕЦ спря работа и през декември заради интензивен руски обстрел, но я възобнови след отстраняване на повредите.

Централата е обект на непрекъснати атаки откакто Украйна си възвърна контрола над града преди три години.

