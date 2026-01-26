САЩ ще разположат отряд с танкове „Ейбрамс“ в Румъния

Съединените щати ще разположат отряд американски войници с танкове „Ейбрамс“ в Румъния, съобщи началникът на Генералния щаб на отбраната на страната генерал Георгица Влад в интервю за румънската национална телевизия.

„Обсъдих това с върховния главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич по време на посещението му в Румъния. Алиансът ще запази ангажимента си да допринася със сили за отбраната на страната в съответствие с регионалните планове. Съединените щати ще подобрят качеството и боеспособността на разположените сили“, заяви генерал Влад.

Отрядът е част от нормалното американско ротационно присъствие в региона и не представлява увеличение на броя на войниците. Танковете „Ейбрамс“ са основните бронирани машини в американската армия и са считани за едни от най-модерните в света. Румъния планира да закупи 54 танка „Ейбрамс“.

През октомври САЩ обявиха, че ще намалят военното си присъствие в Румъния, като изтеглят батальон от ротационната бригада в югоизточния фланг на НАТО, но ще оставят около 1000 войници в страната. След преразпределението общият брой на американските и европейските сили, останали в Румъния, е почти 3500 души, съобщава сайтът HotNews.

Министерството на отбраната на Румъния уточнява, че преразпределението на силите е в съответствие с новите приоритети на президентската администрация на Доналд Тръмп.