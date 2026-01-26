Дрон е забелязан в Черно море, изпратени са водолази с експлозиви

Дронът е забелязан от моряк, който е уведомил властите

В понеделник в Черно море, в района на Мидия, беше съобщено за дрон и специалисти се отправят към мястото, за да оценят ситуацията. Министерството на отбраната на Румъния заяви, че естеството на обекта, който може да застраши безопасността на корабоплаването, все още не е установено, предава румънският телевизионен канал Digi24.

"В понеделник, 26 януари, бреговата охрана откри на входа на пристанището Мидия дрейфуващ обект, който показва евентуален фрагмент от безпилотен апарат (въздушен дрон)", съобщиха представители на Министерството на отбраната, пише News.ro.

Според тях, войниците от 39-ти водолазен център са трънали до морската зона, с подкрепата на кораба за морско наблюдение MAI 3065 от бреговата охрана, за да определят точно естеството на обекта, който може да застраши безопасността на корабоплаването.

Дронът е забелязан от моряк, който е уведомил властите. Все още не е известно дали е граждански или военен дрон, или принадлежи на частен оператор, според журналистката на Digi24 Юлия Станчу. Представители на румънските военноморски сили заявиха в понеделник, че в района се движи лодка на бреговата охрана с водолази за обезвреждане на взривни вещества (EOD - Explosive Ordnance Disposal) на борда. Те ще оценят ситуацията и след това ще бъдат предоставени повече подробности по този случай.