Непалци протестираха в Румъния, твърдят, че работят за жълти стотинки

Група непалски работници, ангажирани с изграждането на новия стадион „Николае Добрин“ в румънския град Питещ, протестираха заради неадекватни условия на настаняване и ниски заплати, съобщават местните медии, цитирани от БТА. Те настояват за увеличение на почасовата си ставка от 13 на 27 леи (от 2,55 на 5,30 евро).

Според работниците настоящите им доходи не покриват дори основните разходи, като се има предвид трудните условия на строителната площадка и факта, че са далеч от семействата си.

Компанията работодател, Ербашу Констракшън, отрече обвиненията и подчерта, че всички нейни служители, независимо от националността им, се третират справедливо.

„Всички наши служители се ползват със справедливо и балансирано отношение, в пълно съответствие с действащото законодателство. Всякакви неясноти се разрешават вътрешно чрез диалог, без това да засяга текущата дейност“, заявиха от фирмата, която е сред водещите строителни компании с изцяло местен капитал в Румъния.

Местните медии отбелязват, че това е първият подобен протест в страната. Случва се няколко месеца след нападението срещу азиатски доставчик на храна в Букурещ, инцидент провокиран от призив на депутат от крайнодесния Алианс за обединение на румънците (AUR) за отказ на поръчки, ако доставчиците не са румънци.