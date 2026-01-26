Незаконно строителство разпали нови спорове на остров Милос

Община Милос е подала жалба до Държавния съвет

Цикладският остров Милос отново се превърна в обект на спорове заради предполагаемо незаконно строителство, тъй като продължава строителството на голямо разширение на хотелски комплекс близо до емблематичния плаж Саракинико на острова, известен със своите бели скални образувания, наподобяващи луна.

Skai.gr съобщи през уикенда, че комплексът се строи в района на Митакас въпреки предприетите от властите съдебни действия срещу проекта. Строителството вече се е разширило на кратко разстояние от бреговата линия, пише електронното издание на в. Kathmerini.

Община Милос е подала жалба до Държавния съвет, най-висшия административен съд на Гърция, оспорвайки законността на проекта. Въпреки че делото е висящо и изслушването е отложено, строителните работи продължават.

Според доклада компанията, управляваща комплекса, планира да увеличи броя на съществуващите апартаменти от 30 на 171, като добави плувни басейни и други модерни удобства. Източници съобщиха, че разширяването се извършва в защитена зона и извън одобрената градоустройствена зона.

Опасенията относно строителството в района, популярна туристическа атракция, не са нови. Миналата година местните строителни власти отмениха отделно разрешение за строеж на хотел близо до същия плаж след разследване на Националния орган за прозрачност, което разкри сериозни нередности. По това време обаче вече бяха нанесени значителни екологични щети на ландшафта.