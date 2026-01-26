Трима загинали и двама в неизвестност след пожар в хранителен завод край Трикала (ВИДЕО)

В момента на експлозията в завода са се намирали десетина служители

Мощен взрив, последван от голям пожар, рани няколко работници и предизвика мащабна аварийна реакция в 24-часова фабрика за бисквити, като няколко служители все още са в неизвестност, съобщава To Vima.

Мощен взрив предизвика мащабен пожар в понеделник сутринта в известна фабрика за бисквити в Централна Гърция, като уби най-малко трима работници и рани няколко други.

Според първоначалните информации, в момента на експлозията в завода са се намирали десетина служители. Три жени са били ранени и транспортирани в регионалната болница за лечение, докато четирима мъже са се измъкнали без наранявания. Първоначално пет жени бяха обявени за изчезнали. Три от тях бяха открити мъртви няколко часа по-късно, а другите две все още са в неизвестност, въпреки че надеждите да бъдат открити живи намаляват.

Пожарникар също беше откаран в болницата за лечение.

Експлозията е станала малко преди 4 часа сутринта в завода, който работи денонощно, и е била последвана от силен пожар, който бързо е обхванал част от сградата. Според съобщенията експлозията е била чута в близките градове и околните села, което подчертава нейната сила.

Работници са ранени, други са в неизвестност

По-късно обществената телевизия съобщи малко по-различни данни, като посочи, че по това време са работили 13 служители и че общо осем души са ранени и прехвърлени в болници. Властите все още не са изяснили разминаването, тъй като спасителните операции продължават.

Свидетели заявиха, че експлозията е причинила значителни структурни щети, като е разкъсала панели и е срутила част от покрива, преди пламъците да се разпространят из цялата сграда. Служител, който е бил свидетел на инцидента, заяви, че експлозията не е станала в близост до резервоари за съхранение на втечнен газ, но причината все още се разследва.

Мащабна спасителна операция

Пожарни екипи от местността и от по-широкия регион са били изпратени да се борят с пожара, който е продължил да гори в продължение на часове. Линейки, тежка техника и цистерни с вода, предоставени от местните власти, също са били мобилизирани, за да подпомогнат спасителните и ограничителните действия.

Висши местни служители и ръководители на полицията бяха на място, за да координират операциите и да оценят ситуацията.

За да се улесни достъпът на спасителните екипи и да се гарантира обществената безопасност, основен път в близост до фабриката беше затворен, а трафикът беше пренасочен по близките пътища. Властите призоваха жителите да избягват района, докато продължават пожарогасителните и спасителните операции.