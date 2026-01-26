Провалът на Европа да подкрепи енергийните нужди на Украйна е саморазрушителен

Володимир Зеленски отправи критика към европейската пасивност по време на Световния икономически форум в Давос. Украинският президент осъди неспособността на Европа да превърне 90 милиарда евро от замразените руски активи в заем за страната и заяви, че „Путин успя да спре Европа“, пише колумниста на The Telegraph Самюъл Рамани.

Разочарованието на Зеленски от европейската неактивност се засилва от тежката хуманитарна криза в Украйна. Поради непрекъснатите атаки с дронове и ракети по енергийни съоръжения почти 60% от жителите на Киев нямат електричество, а 30% нямат централно отопление. Над 600 000 души са напуснали домовете си, а сградата на Върховната рада – парламента на страната – е останала без ток.

Докато традиционно Украйна използва въглища, газ и ядрена енергия за задоволяване на нуждите си от електричество, стратегическата ѝ енергийна политика по време на войната е поставила по-голям акцент върху вятърната енергия. Тази стратегия дава резултати: въпреки че руските атаки са намалили капацитета на електрическата мрежа от 55 GW на под 20 GW от 2022 г., вятърните турбини на страната са се оказали изключително устойчиви.

Според Самюъл Рамани ресурсите на страната остават ограничени, а подкрепата от западни партньори често се оказва непълна. Вътрешни политически и оперативни проблеми ограничават ефективността на предоставяната помощ. Например чешкият президент Петр Павел подкрепя доставката на изтребители L-159 за прихващане на дронове, но премиерът Андрей Бабиш е замразил тези доставки. Проблеми с веригата за доставки и метеорологични условия забавиха и плана на Обединеното кралство за доставка на зенитни системи Gravehawk.

Инвестициите в енергийния сектор също са ограничени, което затруднява развитие на възобновяемата енергия и укрепването на електрическата инфраструктура. Рамани подчертава, че недостатъчната подкрепа за Украйна вреди и на Европа. Рамани заключава, че тези ограничения могат да имат по-широки последици за регионалната стратегическа устойчивост.