Финансовият министър на Полша: Запазваме злотата - икономиката ни е по-силна от повечето в Еврозоната

Полша не бърза да се присъедини към еврозоната, тъй като силните икономически резултати на страната показват, че засега е по-добре да запази националната си валута – злотата, заяви финансовият министър на страната Анджей Домански в интервю за „Файненшъл таймс“.

По думите му аргументите за приемане на еврото са отслабнали, тъй като полската икономика се представя по-добре от повечето икономики в еврозоната. „Нашата икономика в момента се представя значително по-добре от повечето от тези, които използват еврото“, посочи Домански, като добави, че има все повече данни и изследвания в подкрепа на запазването на злотата.

България, която влезе в Европейския съюз (ЕС) три години след Полша, през 2007 г., стана 21-ият член на еврозоната този месец, припомня изданието, предаде БТА.

"Полша е законово задължена да приеме еврото, след като изпълни критериите за конвергенция, но изборът на момент е политическо решение и остава в ръцете на Варшава", подчерта министърът. Той отбеляза, че общественото мнение също е в полза на запазването на националната валута.

Премиерът Доналд Туск, който при първия си мандат през 2008 г. подкрепяше въвеждането на еврото, изостави тази цел след кризата в еврозоната и на фона на силната обществена и политическа съпротива. От завръщането му на власт през октомври 2023 г. злотата поскъпна спрямо еврото, а социологическите проучвания показват устойчиво мнозинство против приемането на единната валута.

Според последни данни на Международния валутен фонд (МВФ) икономиката на Полша е достигнала размер от около 1 трилион долара през миналата година, което я нарежда сред 20-те най-големи икономики в света. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) прогнозира растеж от 3,4 процента за тази година – най-високият сред страните от ЕС, включени в нейния доклад.

Европейската комисия (ЕК) очаква бюджетният дефицит на Полша да се свие до 6,3 процента от БВП през 2026 г. от около 6,8 процента година по-рано, но равнището остава над референтната граница от 3 процента по Маастрихтските критерии за присъединяване към еврозоната.