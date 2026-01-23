Европа не може да се защити без САЩ, предупреди високопоставен депутат от Германия

Председателят на парламентарната комисия по външни работи в Бундестага заяви, че Европа се нуждае от водената от САЩ НАТО и призовава за продължаване на сътрудничеството с Вашингтон, докато се изгражда европейска сила.

Високопоставен германски депутат предупреди в петък, че Европа не може да се защити, ако САЩ се изтеглят от НАТО, призовавайки за продължаване на трансатлантическото сътрудничество, като същевременно се изгражда европейска военна мощ.

Армин Лашет, председател на Комисията по външни работи на германския парламент, подчерта важността на запазването на алианса НАТО с американско участие в интервю за телевизионните оператори RTL/NTV, предава Anadolu Agency.

"Ако американците напуснат НАТО утре, Европа няма да е способна да се защити сама", каза Лашет. "Затова, доколкото е възможно, трябва да работим заедно с американците, но паралелно с това да изграждаме и европейска сила", призова той.

Консервативният политик подчерта, че Германия и нейните европейски партньори, включително САЩ и Канада, трябва да направят всичко възможно, за да запазят единството на НАТО, като същевременно развиват по-силни европейски отбранителни структури.

"През последните дни станахме свидетели на това, че президентът на САЩ често прави предложения. И когато има контрареакция или ясна позиция от европейска страна, тогава той също е готов да я преразгледа отново", припомни Лашет.

"Това работи, само ако имате ясна позиция, но не като го атакувате или обиждате веднага за всяко негово действие, както правят някои в Европа", добави той. "Трябва да действаме спокойно и благоразумно, като правим контрапредложения – тогава можем да постигнем нещо", поясни германският депутат.

Коментарите на Лашет дойдоха на фона на засиленото напрежение около трансатлантическите връзки през последните седмици, особено след опитите на президента на САЩ Доналд Тръмп да придобие Гренландия – самоуправляваща се територия в рамките на Кралство Дания.

Европейските държави категорично се противопоставиха на хода, изразявайки подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Дания. След като Тръмп заплаши с нови мита миналата седмица, ЕС обеща да отговори с контрамерки.

Тръмп смекчи тона си в четвъртък след среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Давос. Той обяви, че са обсъдили рамка за споразумение за Гренландия, което би отговорило на опасенията му за сигурността и би противодействало на руското и китайското влияние.

Американският държавен глава също така оттегли заплахите си за въвеждане на тарифи срещу европейски държави, които се противопоставиха на кандидатурата му за Гренландия.